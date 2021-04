Manu Carreño. "Cada vez se estrecha más el cerco alrededor de Mbapé. Él tiene decidido que no va a renovar con el PSG. Venía dando largas al club, pero la decisión la tiene tomada. El escenario que se abre es que el PSG se atenga a razones y negocie un precio razonable con el Real Madrid. Si es así, se cumpliría el objetivo prioritario de Florentino Pérez, que lo quiere este verano. La otra opción es que el PSG lo deje un año en la grada, pero creo que eso no va a ocurrir. Él no va a renovar, el Real Madrid lo quiere y el club blanco también quiere este verano a Haaland ¿De dónde va a salir el dinero? La semana próxima habrá más explicaciones".

Antonio Romero. "Florentino tiene una relación excepcional con el dueño del PSG. El presidente del Real Madrid también conoce estos movimientos. Es el momento para negociar metiendo a Vinicius y así todos contentos, menos Roncero. Benzema es intocable, a Hazard no te lo puedes quitar y como todos no caben se puede negociar con Vinicius aunque es un pedazo de futbolista y con él puedes hacer caja".

Tomás Roncero. "Los madridistas están convencidos de que Mbappé va a venir este verano, pero no por Vinicius, sino con Vinicius. Seguramente para lo de Haaland habrá que esperar un año. Vinicius es una realidad, no una promesa. Se puede soltar a Hazard porque tiene mercado todavía".

Jordi Martí. "Hace muchos años que el Madrid viene persiguiendo a Mbappé y parece que ahora es el momento. Todas estas informaciones son verosímiles. El Real Madrid puede afrontar esta operación. Tiene un gran equipo y se reforzaría mucho con Mbappé. Lo que yo veía difícil es que en el mismo verano vengan Mbappé, Haaland, Alaba, mantener a Mbappé y construir un estadio".

Sique Rodríguez. "Si Mbappé y Haaland llegan al Madrid y en esta operación Messi se va al PSG, yo dejo el periodismo deportivo. Lo digo porque no puedo cubrir una temporada con el Madrid con esos jugadores y un Barça sin Messi, no porque crea que eso no puede ocurrir. Aquí hay un actor nuevo, el presidente del Barcelona. Laporta sí se habla con el PSG y tiene buena relación con muchos intermediarios. Hay actores nuevos en esta partida que pueden cambiar los acontecimientos".

Javier Herráez. "Bale ha dicho que volverá al Madrid, pero lo normal es que salga de nuevo. ¿Cómo? No lo sabemos. Como hemos contado, la última oferta del PSG al padre de Mbappé es de 36 millones de euros limpios, que es la cantidad que gana Neymar. Lo que no sé es lo que ganaría en el Real Madrid".