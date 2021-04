Campaña de la renta: Hacienda responde

Solo en el primer día de la campaña de la renta se han presentado más de 800.000 declaraciones, de las 25,1 millones de declaraciones que se presentarán este año, un 2,1% más que el año pasado. Además, el importe a pagar a Hacienda se elevará este ejercicio un 5,1% porque se va a pagar más por el ‘efecto ERTE’. Normalmente, quien tiene declaraciones de hasta 22.000 euros y un solo pagador no tiene que declarar, pero este año, el SEPE se considera segundo pagador, por lo que mucha más gente tendrá que presentar su declaración de impuestos ante la Agencia Tributaria y, en el año de la pandemia, muchas son las dudas que se presentan. Dudas que responde, en Hora 25 de los Negocios, Gonzalo García de Castro, Director del Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria.

Si he recibido un ERTE, ¿tengo obligación de presentar la declaración de la renta?

Sí, efectivamente. El ERTE es una renta sujeta al impuesto, que tributa con total normalidad y la cuestión clave es que efectivamente, con carácter general, la obligación de declarar se produce en este tipo de rentas a partir de los 22.000 euros de rendimiento íntegro pero cuando hay más de un pagador la obligación de declarar se baja a 14.000 euros, siempre y cuando el segundo pagador sea superior a 1.500 euros.

¿Se ha cometido un error no haciendo que los ERTE tributaran más a lo largo del año, en vez de en la declaración?

Eso tendremos que verlo a posteriori, en el sentido de que, contribuyentes en idéntica situación y con idénticos ingresos en el año, pagan lo mismo, con independencia de que tengan un único pagador o dos pagadores. Por tanto, hay que verlo desde la perspectiva de la situación final, en que todos los contribuyentes están en idéntica circunstancia.

¿Cómo se solicita el fraccionamiento en seis pagos?

Es muy sencillo. En la propia declaración del impuesto, en RentaWeb hay una opción que es el fraccionamiento especial que se ha regulado este año mediante Orden Ministerial publicada en el BOE, en el cual, el contribuyente dice que reconoce la deuda y solicita el aplazamiento en seis fracciones: la primera el 20 de julio, la última el 20 de diciembre, seis fracciones iguales, sin intereses de demora.

¿Y si he cobrado de más en el ERTE? ¿Me toca pagar de más?

No, no tiene por qué ser así. Hace unos días publicamos unas notas explicativas en la página web para todos los contribuyentes que se podían haber visto afectados por esta situación para que cuando diesen sus datos fiscales, ya desde el pasado 24 de marzo, tuvieran una visión clara de su situación. La Agencia Tributaria está en conversaciones con el SEPE, de modo que, según nos vayan resolviendo los casos así, nos irán trasladando la información sobre la retribución correcta. Pero, en cualquier caso, ¿cuáles son las dos situaciones? Que tenga claro el importe correcto que debió cobrar, si lo tiene claro, el aplicativo informático de la declaración de la renta le pone de manifiesto cuánto cobró del SEPE el año pasado y se abre un desplegable con una casilla en el que puede decir el importe que él entiende que cobró correctamente, cumplimenta esa casilla con el dato y automáticamente se incorpora al sistema. Si no tienen claro todavía cuál puede ser el importe incorrecto, lo que recomendamos es que esperen a presentar su declaración porque el SEPE nos está suministrando periódicamente información sobre todos y cada uno de los casos que se están resolviendo estos días con el objetivo de que nosotros, a través de nuestra página web, le traslademos al contribuyente cuál es el importe correcto según el SEPE. Si, en algún caso, algún contribuyente, presentase su declaración con un dato incorrecto, en el sentido de que, en concepto de ERTE declara un importe superior, y en un momento posterior, se da cuenta de que tenía que ser inferior, con un escrito muy sencillo de rectificación de autoliquidación, le devolvemos lo que haya ingresado de más.

¿Y cómo ha de hacer quien tiene que cobrar ERTE pero aún no lo ha hecho?

En ningún caso habrá recargo, porque la norma lo prohíbe. Las rentas del trabajo se declaran cuando se cobren, imputándolos al periodo en el que fueron exigibles. Por tanto, desde el momento en que las cobren será el momento a partir del cual tendrán que declararlas. No habrá ningún tipo de recargo, siempre y cuando lo declaren en los plazos correspondientes.

Quienes hayan recibido el Ingreso Mínimo Vital tendrán que declarar, pero solo a efectos de control, no para pagar impuestos…

Efectivamente, lo que esperamos es que la mayor parte de estas declaraciones sean negativas. De hecho, ya en las estimaciones que hoy ha hecho públicas el Director General esperamos un incremento de declaraciones negativas muy significativo, de casi el 25%. Han de presentar declaración y, efectivamente, el IMV es una renta exenta, que no tributa.