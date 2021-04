Teresa Ribera explica los objetivos de la Ley de Cambio Climático y pide un esfuerzo a empresas y ciudadanos

Después de tres años e inmersos en una pandemia, el Congreso de los Diputados ha aprobado hoy una ley contra el cambio climático. La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, ha dado este jueves luz verde, -22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones- al dictamen con las enmiendas incorporadas al texto, de la que será la primera norma en España para mitigar el calentamiento global, una de las grandes apuestas de legislatura de este Gobierno. Hablamos con la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera en 'Hora 25'.

Hay una conciencia muy fuerte y esto supone un desafío grande para la economía y las personas. Lo importante es reducir los problemas que están detrás y estar preparado a para abordar los impactos. Nos da un marco muy potente para empezar.

La lucha contra el cambio climático es mejorar la relación con la economía, con las personas, con nuestro modo de producir siendo más eficiente. Es verdad que la energía es la fuente de efectos invernadero más importante: la energía con la que nos movemos, con calentamos, nos alimentamos... Es importante cambiarla, pero no se queda ahí. Tiene que ver con cómo aprovechamos el suelo, cómo producimos industrialmente de forma distinta,, cómo comemos... Es entender que vivimos en un planeta con límites. Si queremos prosperar hay que interiorizarlo. No es fácil, son décadas, pero transformar esto trae oportunidades de empleo, de riqueza...

Hemos procurado ser lo más ambicioso posible en lo que creemos que somos capaces de explicar cómo conseguirlo, sabiendo que iba a ser exigente pero una vez que empezamos a sentar las bases de un cambio, esto se puede acelerar. Estamos viendo que algo que hace dos años parecía complicadísimo y hoy hay gente que pide más. Hay una convicción de que esto hay que acelerarlo. Si las cosas van bien ojalá podemos superar los objetivos de la ley.

Están incluidos los fondos europeos en el presupuesto. Pensamos que se pueden movilizar recursos más allá de los Presupuestos Generales del Estado. Muy buena parte también procede de inversión privada: de cada uno de nosotros, de las empresas, de los edificios públicos... Está repartida en distintos noveles de administración publica y a la hora de movilizar también contamos con el carácter privado.

No es posible decir que una norma tenga efecto retroactivo cuando limita derechos firmes de los ciudadanos. La Ley de Costas introdujo las concesiones de dominio público que iba más allá de lo que reconoce la Ley de Patrimonio de Aznar. Son 75 años y después se puede conceder una concesión. En el tiempo de esta ley de Cañete se otorgaron concesiones que excedían esta vida útil por encima de los 75 años. Aquellos que tengan una concesión firme no recurrida por nadie, aunque vaya más allá de los 75 años, no tendrán dificultad ni complicación.

El de la movilidad es el sector de consumo energético más complicado. Tenemos soluciones viables. Estamos pensando en la movilidad eléctrica en ferrocarriles, bicis, motos, coches... La Ley introduce obligaciones para poder definir zonas de bajas emisiones y asegurarnos que hay espacios más tranquilos para los peatones y con mejor calidad del aire. Para impulsar la movilidad eléctrica hay que activar palancas como facilitar la compra de vehículos eléctricos, así como facilitar la instalación de estaciones de recarga. Se está avanzando en la industria de componentes, de potencia, de ensamblaje, de baterías... Son oportunidades interesantes y de empleo.

Habrá Plan Renove para vehículos eléctricos. Vamos a sacar ya una nueva versión con más dotación para impulsar la movilidad eléctrica. Favorecerá especialmente a autónomos y a personas en poblaciones con menos de 5.000 habitantes. Sociológicamente quien compra un vehículo eléctrico mantiene el original. Es un producto no democratizado y como segundo vehículo. Queremos impulsar que sea el vehículo principal.

Sabemos auge las instituciones debemos hacer las cosas fáciles. Adaptarse al cambio climático es saber que habrá sequías, inundaciones... Hay que adaptarlo y hay que revisar que se cumplen los objetivos de emisiones. Por eso introducimos una cláusula de revisión. Cada X tiempo hay que explicar, reportar y valorar los objetivos. La Ley establece que no se pueden reducir los objetivos. Esto es un mínimo sobre el que hay que seguir construyendo.