Vaivenes en la pandemia

Cambio de estrategia de sanidad y las comunidades autónomas en el suministro de la vacuna de AstraZeneca. A pesar de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés) insiste en que los beneficios de la vacuna son muy superiores a los riesgos en forma de trombos, que en algunos casos y como certificó la EMA sí pueden estar vinculados al suministro de la vacuna, en España se da un pasito para atrás y, de momento, se limita esta vacuna a la franja de mayores de 60 años, los menores de 60 por ahora no la van a recibir.

Es lógica la prudencia, pero debería ir acompañada de una buena dosis de pedagogía, sobre todo porque tras la resolución de la Agencia Europea del Medicamento, los ministros europeos de sanidad no fueron capaces de consensuar una estrategia conjunta e incluso aquí en España, en el Consejo Interterritorial, hubo alguna comunidad que no quiso avalar el cambio de estrategia. Si hay una resolución de la Agencia Europea la reacción a esta resolución debería ser la misma para todos para no generar recelos entre aquellos que la van a recibir.

Los riesgos en el suministro de la vacuna existen, como existen en el suministro de muchos medicamentos, pero los beneficios son muy superiores. La vacuna evita muchísimas más muertes que las que pueda provocar. Y esta es la clave, esto es lo que hay que explicar bien para que vencer el temor de la gente ante los vaivenes en torno a esta vacuna, que no ha dejado de estar en el centro de la polémica desde que fue aprobada.

Y sobre vaivenes, los de algunas comunidades que después de la Semana Santa han vuelto a endurecer las restricciones. ¿No se veía venir ya antes el aumento de contagios? ¿No conocían los efectos de las fiestas en las curvas? Porque precedentes hay de sobra, pero, por ejemplo, en Cataluña, se dejó viajar por toda la comunidad sin restricciones, y ahora, una vez pasada la Semana Santa se vuelven a cerrar perimetralmente las comarcas. ¿Se abrió antes de las fiestas con un criterio sanitario o se abrió otra vez para salvar un periodo vacacional? ¿Qué es lo próximo que habrá que salvar?