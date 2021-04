"Cabrón, no la publiques": Kase.O recuerda la divertida cena con Bustamante que sorprendió a sus seguidores

A Kase.O (Javier Ibarra) y Luis Alegre no sólo les une su condición de zaragozanos, sino que fue el escritor y cineasta quien provocó uno de los primeros éxitos musicales del al rapero cuando tan solo tenía 14 años. El cantautor Albert Pla había escuchado una maqueta de un joven rapero zaragozano bajo el nombre de Kase O y rápidamente se puso en contacto con Luis Alegre, quien movió cielo y tierra para encontrar a Javier Ibarra. Fue un artículo en un periódico, bajo el título "Se busca misterioso rapero zaragozano”, lo que llamó la atención de la madre de Kase O. Luis Alegre conoció finalmente a ese joven de 14 años y organizó el encuentro con Albert Pla, del que saldría una colaboración. "El rap no formaba parte de mi paisaje. Era un loco de Bob Dylan y en Kase.O reconocí al Bob Dylan del rap", confiesa Luis Alegre en Hoy por Hoy.

Precisamente, Kase.O ha sido el protagonista de Amigos alegresde este jueves y recuerda con cariño aquel primer encuentro con Luis Alegre. No obstante, a esa edad, entre sus sueños también se encontraba el de ser futbolista, llegando incluso a formar parte del equipo cadete del Real Zaragoza. Una experiencia que no terminó de la mejor manera: "Yo llegaba del equipo de barrio en el que todos éramos amigos. Cuando llegué al nuevo equipo, no me hacían hueco en el vestuario, no me dejaban sitio para ponerme las botas… Duré tres días". "Te seducen con el glamur, pero en el trato humano dejaban que desear". Aun teniendo 12 o 13 años, para él, "eso era vital" e incide en que "las primeras impresiones hay que tenerlas muy en cuenta", recuerda.

En otro de los recuerdos que Luis comparte con Kase.O aparece la figura de otro cantante: David Bustamente. Luis Alegre organizó una cena en Zaragoza en 2012 en la que se juntaron ambos artistas y fue el cantante de San Vicente de la Barquera el que publicó una foto en las redes sociales que sorprendió y provocó comentarios de todo tipo por parte de los fans, sobre todo del rapero. "Trajo cola. Yo le dije: "c*****, no la publiques"", recuerda Kase.O entre risas.

En esa cena también estaba presente el hermano de Bustamante, quien era un gran admirador de Kase.O y cuenta cómo David le preguntaba a su hermano por canciones del rapero para "agradarlo".

Javier Ibarra adora la figura de Jesucristo y se define como “creyente”. “Todas las noches doy gracias y pido cosas buenas para el día siguiente. Me pongo una alarma cada 3 horas para agradecer la vida. A veces se te puede olvidar. Puedes estar agradecido por las mínimas cosas”, añade el rapero, quien confiesa sentir que cada día tiene que "predicar amor".

Por último, Alegre recuerda que cuando falleció su madre, Kase O acudió a arroparlo a él y a su familia. “El día más triste de mi vida, lo convirtió en un día reconfortante. Se puso a cantar y recuerdo el clima maravilloso”, indica el escritor. "Me marqué una letra espiritual y la reunión estaban sus amigos más queridos y terminó con Luis riéndose y todos abrazándose", concluye el rapero