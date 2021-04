Israel Fernández: " El flamenco ha sido una vía de escape para que los gitanos nos hayamos integrado más"

El cantaor y compositor toledano, Israel Fernández, participa hoy con el guitarrista de Jerez de la Frontera, Diego del Morao, en una iniciativa solidaria en el barrio de Las Tres Mil Viviendas en Sevilla. Los dos músicos ofrecen un concierto gratuito en el Polígono Sur, en un barrio que es el centro neurálgico de la cultura flamenca y gitana. El concierto forma parte de una iniciativa llamada “Israel Fernández le canta al Polígono Sur” que busca establecer vínculos en el barrio.

Israel se ha asomado hoy a 'La Ventana' unas horas antes del concierto en un día especial ya que hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Israel ha hecho balance de su situación actual . El artista ha reconocido que “ estamos en un momento bueno” en lo que a integración se refiere, pero ha subrayado que aún queda mucho por hacer para librar al pueblo gitano de ciertos estigmas sociales. "Siempre hay que mejorar y quitar lo que estorba” ha declarado en 'La Ventana'. Israel ha reconocido también que las cosas han cambiado bastante y la música ha jugado un papel muy importante como factor de reconocimiento en ese cambio .“ Es un camino que a nosotros nos ha dado mucha vida. Los gitanos nos criamos en el ambiente del flamenco y a través de esa vía nos han reconocido un poco más”.

Este concierto es una continuación de un proyecto que comenzó con la salida a la luz de su álbum "Amor". Un álbum en el que los niños del barrio de Las Tres Mil Viviendas están presentes ya que han participado haciendo los coros de algunas canciones. "Cuando llegué al barrio todos los niños cantaban. No sabía a cual elegir así que al final me decanté por todos. Fue ahí donde surgió la idea de venir y hacer este concierto."

El flamenco es uno de los emblemas del pueblo gitano. Una música con la que conviven desde pequeños, según ha reconocido el cantaor. “Me reflejo mucho con los niños por eso, porque yo canto desde pequeño”. Además, Israel trabaja con varias asociaciones que tratan de promover la integración social a través del flamenco. “La música para los gitanos es nuestra cultura, es nuestra vida desde que nacemos. Viene en nuestros genes; es una forma de vivir, de querer, de enfadarse, de mejorar… Creo que con el camino de la música se pueden arreglar muchísimas cosas".

El pueblo gitano es un pueblo de tradiciones y una de las que más orgulloso se siente el artista, aparte de la vinculación histórica con el flamenco, es del respeto por los mayores, algo que "les define". “Nosotros tenemos mucha unión. Por ejemplo, no acostumbramos a independizarnos". Esta cercanía es precisamente la que empuja al cantaor cuando las cosas no le van del todo bien. “Mi familia es mi escuela. Cuando me pierdo un momento, musicalmente, vuelvo a ella, a mis raíces, que es el motor de mi música".