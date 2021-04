"Es una mezcla explosiva": el sorprendente bocadillo de Gipsy Chef con bacon y arándanos

El bacon es uno de esos ingredientes que puedes encontrar en prácticamente cualquier lado del mundo. Una opción, a la venta en prácticamente cualquier superficie, que le puede dar un toque diferente a tus platos de una forma rápida y sencilla. Desde esos míticos huevos fritos con bacon con los que se nos hace la boca agua nada más verlos hasta otras combinaciones más complejas que, sin embargo, quedan fenomenal. ¿Sabías que un poco de bacon junto a la trucha queda fenomenal?

Un ingrediente de tal magnitud que ha conseguido que El Faro le haya dedicado todo un programa. Después de tratar sobre una infinidad de temas, Mara Torres y su equipo han versado este viernes sobre uno de los productos estrella en las neveras de millones de personas en todo el mundo. Para ello han contado con invitados muy especiales, entre los que podemos encontrar a Pablo Albuerne. Un cocinero, popularmente conocido como Gipsy Chef, que nos ha demostrado su amor por este producto.

"El bacon es la pizza del embutido"

Tras dar la vuelta al mundo, y descubrir la gastronomía de prácticamente todas las culturas, Pablo Albuerne reconoce que el bacon es uno de esos ingredientes universales que puedes encontrar en cualquier lado para hacer todo tipo de recetas: "El bacon es la pizza del embutido. No he encontrado un sitio en el que no haya encontrado bacon. Luego hay cosas que intentan imitar el bacon e incluso su sabor, está en todas partes".

Después de que Mara Torres le hablara sobre combinaciones a priori imposibles como el bacon con dátiles, la presentadora de El Faro le ha animado a que comparta con los oyentes alguna receta explosiva en la que el bacon sea el gran protagonista. Antes de crear un bocadillo de lo más especial, el chef ha reconocido que el dulce le va de miedo al bacon. De hecho recuerda que en Estados Unidos lo echan sobre el gofre, verten sirope de arce por encima y que queda fenomenal.

Las claves de una receta explosiva

A la hora de pensar en una receta explosiva, el cocinero ha vuelto a su infancia para recordar uno de esos platos con los que se le hacía la boca agua: "Yo tengo un recuerdo ahora de trucha con bacon. Es una cosa que me viene de la infancia. El crujiente de la piel de la trucha con el crujiente del bacon, la grasita del bacon y la carne de la trucha, que es prácticamente insípida, le va de miedo". Por esa misma razón, el cocinero apuesta por combinar el bacon con el dulce.

Respecto a su receta explosiva, el cocinero nos invita a hacernos un bocadillo con huevo escalfado, una crema de bacon y arándanos. Para hacer este bocata necesitaremos dos rodajas de pan tostado. A continuación tan solo tendremos que echarle por encima el huevo, un poco de bacon y arándanos. Una receta explosiva que, tal y como explica el cocinero, es un auténtico manjar.