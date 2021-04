La ansiedad antes de un concierto en pandemia: así se cuidan bandas como Delaporte ante el COVID

Delaporte es uno de los grupos que más han evolucionado en la escena indie española en estos últimos años; y no es una simple opinión, es un hecho, ya que pasó de casi no existir hace cuatro años a estar en boca de todos en un tiempo frenético. El dúo italo-español formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi ha sabido conjugar el electro-pop con los elementos. Su primer bombazo fue Un jardín el cual retroalimentaron con el apoyo del programa televisivo Fama a bailar y que acabó siendo su gran carta de presentación para acabar dando paso a su debut en formato disco: Como anoche (2019). Esta capacidad camaleónica les ha llevado a girar por cada escondrijo de la península y a ser una de las bandas más reconocidas en el circuito. "Es nuestro punto fuerte (el público)", asegura Sandra en la charla que mantemenos con el grupo desde el canal de Twitch de la SER. Sin embargo, tras estos pelotazos, la pandemia de la COVID estalló y cambió sus planes pese a que su segundo disco, Las montañas, salió a finales de 2020. Ahora, Delaporte se enfrenta a su primer concierto en pandemia en la capital española con todo lo que ello conlleva: un show entre restricciones y la respectiva ansiedad autoimpuesta para 'no caer' antes de saltar al escenario.

Sergio y Sandra se enfrentan a su vuelta a los escenarios con ganas pero también con temor a una recaida por el COVID. La banda toca en el Teatro La Latina de Madrid este sábado 10 de abril en horario vermú, a las 12:45, todo ello dentro del ciclo de conciertos de Madrid Brillante. "Con el concierto de este sábado me hago caca", se sincera Sandra, vocalista del grupo, ante el pavor que produce un posible contagio no solo en ella, sino en todo lo que forma Delaporte. "Es una lucha constante. No puedes programar nada, es una ducha fría de realidad. Nada es seguro en el sentido de que siempre puede pasar algo y se puede ir al garete, pero bueno es una lección de humildad –paciencia, apuntilla su compañera–, en el sentido de estar con los pies en la tierra de que todo lo que se puede hacer es como un regalo", añade Sergio, que es el teclista y productor. Ellos lo quieren ver así "como que qué bien que ha podido salir adelante".

Presentan Las Montañas un disco más oscuro pero a la vez más incisivo en las letra, el cual, si todo hubiera sido normal, lo hubiesen cantado en La Riviera (aplazado a febrero de 2022). "En prepandemia todo tenía un sentido pero nos hemos adaptado más o menos, hemos conseguido hacer un concierto en un teatro teniendo en cuenta que es música de baile, música electrónica, que no es guitarra, voz y acústico que a lo mejor sí que permite estar más sentados. Hemos decidido hacer nuestro formato como es, ser fieles a nosotros, que la gente baile con el culo pegado a la silla y a pasarlo bien", explican. Pero no solo están de estreno con este segundo LP que salió en octubre de 2020 cuando la pandemia parecía que había pasado los peores meses, sino que también han tenido tiempo para iniciar un proyecto feminista llamado Titanas con el que pretenden dar visibilidad a la mujer en la escena musical y en el que se han juntado con Amaral, Belako, Rigoberta Bandini (que se ha estrenado este viernes), Dora, Anaju, Rozalen y Zahara. Un trabajo que tenían pensado antes de la pandemia pero que con ella encima se animaron a sacarlo adelante. Eso sí, con el mismo temor que el que sienten ahora por este concierto.

"Son cabezazos contra la pared todo el rato. Supongo que todo el mundo está agotado de esto. Por ejemplo para grabar Titanas yo me confiné 15 días por miedo. ¿Qué pasa si doy positivo? Todo este proyecto bastante caro que requiere que las agendas de 7 titanas se pongan de acuerdo para dos días en concreto en un sitio concreto, que cada una viene de un sitio diferente... te puedes imaginar, me confiné, no salí". Así detalla Sandra Delaporte la angustia que vivió en esos momentos antes de la grabación del proyecto que están estrenando poco a poco y que salió el 8 de marzo. "Lo de Titanas dábamos por hecho que no iba a ser, por lo menos una persona iba a dar positivo, o alguien de su equipo... o alguien de nuestro equipo", añade Sergio.

Pese a toda esta fobia, ambos subrayan que la cultura es segura, visto está los pocos brotes que se han dado en conciertos: "En el metro creo que es más fácil contagiarse que en un concierto, o en un restaurante". "Invito a todo el mundo a que no tenga miedo a la cultura porque está demostrado que es segura. Si no vas ni a un restaurante, ni vas en el metro, entiendo que digas que no vas al concierto, pero si sí lo haces, vas a tomar birras, etc, que me digas que la cultura no es segura es un poco insulto, la verdad", subrayan. De hecho, la industria sigue buscando alternativas sin parar, como la del concierto de Love Of Lesbian sin distancia que dejó imágenes prepandémicas y que intenta mostrar la seguridad de las grandes reuniones en la era de la COVID-19 realizando previamente tests de antígenos a todos los asistentes. "Es aire fresco, es esperanza para poder salvar algo de la gira de los festivales. En el sector estamos ahogadísimos. Mucha gente con la que he trabajado o está viviendo con sus padres o está trabajando en otra cosa distinta... es un sector muy dañado y además va a ser el último que va a arrancar. Que esto ocurra, que se hagan estos experimentos y que se hagan así de bien, es maravilloso", completa Sandra.