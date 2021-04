El ritmo de vacunación volvía a aumentar esta semana en España después del parón por Semana Santa y este miércoles se administraban más de 450.000 vacunas, suponiendo un nuevo récord. No obstante, la campaña de vacunación continúa con vaivenes. Después de la suspensión hace ya un mes de la vacunación con AstraZeneca, el ministerio de Sanidad retomaba la normalidad. Ahora, en cambio, la vacunación se suspende en menores de 60 años y sólo se administrará a los ciudadanos que tengan entre 60 y 69 años tras la última actualización. Por su parte, la Comisión Europea abría la puerta a los países a negociar la compra de vacunas de manera individual y Alemania negocia ya la compra de la vacuna Sputnik a la espera de su aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento.

Precisamente, sobre la vacuna rusa se pronunciaba este viernes en Hoy por Hoy Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología: "Ha presentado estudios en revistas científicas como The Lancet, donde los resultados han sido muy buenos, con perfiles de eficacia y seguridad muy potentes". "Lo que ocurre con esta vacuna es que se empezó a administrar en Rusia sin culminar los ensayos en fase clínica 3. Ese es un escenario que no se puede permitir el contexto de la UE", añade Amos, quien recalca que la UE tiene ahora el dossier y estará evaluándolo para determinar su aprobación. En este sentido, considera que sí será aprobada, aunque pide que esto no se puede escapar "del juego geopolítico".

En cuando a los cambios de criterios con la vacuna de AstraZeneca, recalca que son decisiones "basadas en la evidencia" y defiende que "navegar en ciencia es navegar en incertidumbres". Por ello, explica que hay que entender la ciencia "como un movimiento dinámico" que va aprendiendo día a día".

A pesar de que la EMA (Agencia Europea del Medicamento por sus siglas en inglés) incide en que los beneficios son mayores que los efectos negativos, Amos García Rojas considera que ha "primado el principio de precaución". "No es que haya dejado de usarse una vacuna que es segura y eficaz, sino que se va administrar en una pauta donde se minimiza la posibilidad de que aparezcan estos efectos secundarios".

Por último, en cuanto a la posibilidad de que aquellos que ya han recibido una dosis de la vacuna británica se queden sin una segunda dosis, comenta el presidente de la Sociedad Española de Vacunología que "si la recomendación es no administrarla a menores de 60 años, va a ser complicado que se ponga la misma vacuna a quienes han recibido AstraZeneca". No obstante, indica que hay estudios en marcha de intercambiar la vacuna de AstraZeneca con otras de ARN mensajero. "Si se demuestra que no hay ningún problema de intercambiabilidad ARN mensajero, la segunda dosis que recibirían sería la de otra de ARN mensajero", zanja.