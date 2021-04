La polémica del día

Los lugares comunes brotan y se extienden en la conversación pública como florecillas en primavera. La última creación, a partir de la polémica sobre los efectos secundarios, preocupantes pero ínfimos, de la vacuna AstraZeneca, es que si leyéramos los prospectos de cualquier medicamento no tomaríamos ni un paracetamol. Y hombre, por si algún despistado cree que se está invitando a tirar los prospectos a la basura, debemos prevenirle.

Y recordarle que el prospecto es el manual de instrucciones del medicamento, más imperfecto cuanto más reciente sea el producto, y si es reciente y su uso masivo, como el caso de estas vacunas, la letra pequeña de la letra pequeña adquiere tipos monumentales que no se corresponden con la proporción entre bondades y riesgos. El prospecto es muy práctico para recordar pautas si hemos perdido la receta, para descubrir posibles incompatibilidades que nuestro médico, por bien que nos conozca, no haya valorado e incluso para optar, en el caso de que nos automediquemos, entre los efectos secundarios de uno u otro medicamento. Y como manual de instrucciones que es, hay que leerlo con la suficiente comprensión lectora para saber separar el grano de la paja, la misma que debería usar el creyente que lee la Biblia para no acabar matando infieles creyendo que Dios lo ordena.