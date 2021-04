Rafa Vilasanjuan: "Con los datos que tenemos, la vacuna de AstraZeneca es muy segura para la población"

La última semana ha sido un período de nuevos cambios en las políticas de vacunación como consecuencia de las recomendaciones hechas por la Agencia Europea del Medicamento. La Agencia incluyó la posibilidad de la aparición de casos de trombos “muy raros" con el uso de la vacuna de AstraZeneca. Pero lo ha hecho señalando que el riesgo es muy bajo e insiste en la recomendación de su uso. A pesar de ello, los efectos de las informaciones sobre los efectos negativos de la vacuna ya se han dejado ver en diversas ciudades, que han visto cómo el ritmo de vacunación descendía notablemente.

El director de análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona, Rafa Vilasanjuan, se ha asomado esta tarde a 'La Ventana ' para analizar las causas de este nuevo rechazo a la vacuna de AstraZeneca. Vilasanjuan ha criticado la campaña de comunicación que se está haciendo de la vacuna; algo que, a su juicio, está repercutiendo en la imagen negativa que se ha generado a su alrededor. “Estamos metidos en una retransmisión casi en directo de lo que podría ser una liga de vacunas. Eso no facilita que la gente tenga confianza".

Vilasanjuan ha aconsejado relativizar la situación; ha reconocido que es importante poseer información suficiente en relación con la aparición de estos efectos secundarios, pero ha recordado que el sector farmacéutico está ya tratando de encontrarle una explicación. “Toda esta maquinaria que ha puesto en marcha las vacunas, los diagnósticos y los tratamientos está buscando también el porqué de estos trombos".

El director de análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona ha calificado como "desastrosa" la división de criterios entre los organismos especializados que gestionan las vacunas. “Existe una razón por la que Gran Bretaña puede tomar una decisión diferente de países europeos y eso es porque ha vacunado a un porcentaje de gente mayor. La población británica tiene menos riesgos que la europea frente al virus. Por eso pueden tomar decisiones a la hora de poner las vacunas en según qué edades”. Una situación que contrasta con la de los países europeos, que se encuentran en un situación muy similar en lo relativo al proceso de vacunación, según ha explicado. “Lo que nadie entiende es que en un lugar se pueda poner la vacuna hasta los 50 y en otro lado a partir de los 60”.

A pesar de los rumores que se han vertido sobre AstraZeneca, Vilasanjuan ha querido transmitir un mensaje de seguridad. “ Con los datos que tenemos, la vacuna de AstraZeneca es muy segura para la población española de más de 18 años” aunque esto no significa que “ no se tenga que poner alguna reserva en algunos grupos que puedan tener antecedentes clínicos”. Por último, ha destacado que la claridad tiene que ser el denominador común en la campaña de vacunación en las próximas semanas. "Nos queda un mes para que las vacunas empiecen a cumplir el período en el que hay que dar la segunda dosis. Lo que no sería aconsejable es dejar a las personas con una sola dosis."