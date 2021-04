Los campamentos para inmigrantes en Canarias: "La situación es insostenible"

Buena parte de los inmigrantes que han llegado a las costas de las Islas Canarias, han sido alojados en seis campamentos en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. En uno de ellos, el de las Raíces (Tenerife), debido a las condiciones indignas en las que viven desde hace meses, ha provocado que haya manifestaciones, protestas, huelgas de hambre e intervenciones policiales con diez heridos y ocho detenidos.

Roberto Mesa, portavoz de la Asamblea de apoyo a Migrantes de Tenerife, nos cuenta que la situación en Las Raíces “es insostenible”. “Las condiciones son inhumanas, hay poca asistencia médica, pocos psicólogos y abogados, y la comida es de muy poca calidad”.

Según explica no se puede acceder a las instalaciones (la prensa tampoco). No se sabe lo que está pasando dentro, aunque asegura que “la escasez es de todo”. Los chicos, a los que no les han ofrecido ayuda ninguna institución, “están desesperados” y lo único que quieren es “conseguir un trabajo y mantener a su familia”.

🔍 VISIÓN SEMANAL DE @AntonioNuoDaz | Roberto Mesa, portavoz de la @AsambleaMigraTF: "En Las Raíces hay poca asistencia médica, poca comida... a ellos los tienen todo el día sin hacer nada y eso para la cabeza es una tortura"https://t.co/RKRIQSPtLF pic.twitter.com/MLNbnA4NkQ — A vivir (@Avivir) April 10, 2021

Fatiga Pandémica

Por otro lado, los daños colaterales de la pandemia están siendo especialmente duros entre los profesionales sanitarios. Valentina Rojo ha hablado con Carmen, una de esas profesionales que arrastra problemas psicológicos. Creía que estaba bien, pero después del verano se topó con que no quería volver a trabajar. Veía cómo la gente se incorporaba a su vida, y ella no podía, “de repente me vi sola”, confiesa. Se preguntó cómo podía volvía a ser la que era antes, por lo que llamó para recibir ayuda psicológica y ahora, en mitad de este proceso, está empezando a recuperar su vida. Ese miedo atroz que tenía a estar en la calle se fue difuminando poco a poco, ya no lee cosas relacionadas con el coronavirus, ve series y lee mucho.

Además, confiesa que el domingo pasado, un año después de que todo comenzara, todas las compañeras pudieron hablar (sin llorar) sobre lo que vivieron y sufrieron, y asegura que “eso es importante”.

Un repor de @valentiina_rojo pic.twitter.com/HhFqRXbuco — A vivir (@Avivir) April 10, 2021

Valentina Rojo también ha hablado con Ángela Ibáñez, jefa de servicio de psiquiatría y profesora asociada a la Universidad de Alcalá, y Patricia Fernández, psicóloga clínica en el Hospital Ramón y Cajal. Ambas explican las repercusiones de salud mental entre los sanitarios e incluso en la población general debido a la situación, el aislamiento social y el confinamiento.

Después del verano han empezado a trabajar con grupos diferentes en los que predomina la fatiga. Ese cansancio se está transformando últimamente en ira, rabia e irritabilidad, y falta de apetito.

Día Mundial del Párkinson

Con motivo del Día Mundial del Parkinson (el 11 de abril), Paqui Ramos ha hablado con Inma, una de las 150.000 personas que padecen esta enfermedad en España.

A Inma le detectaron “el parkinson de inicio temprano” a los 47 años. Todo comenzó con un dolor en el codo y, al ir a más, se acabó convirtiendo en un “dolor insoportable”, incluso había veces que quería romperse la mano para no sentir el dolor.

El domingo es el #DíaMundialParkinson, un trastorno neurológico degenerativo que afecta a 7 millones de personas.



"Solo te sientes comprendido por alguien que siente lo mismo que tú (...) Hay que asumir que la vida que fue ya no es"



🎙️ @Paqui_Ramos https://t.co/RKRIQSPtLF pic.twitter.com/Ghls0WOGt5 — A vivir (@Avivir) April 10, 2021

Cuenta que, por un lado, fue un alivio saber que tenía un diagnóstico, pero aún así, asegura que fue “un impacto brutal”. “La medicación es durísima, pierdes el gusto y el olfato, y tienes depresión severa”. Inma dice que ya no es la de antes, que ya no tiene ganas de salir, que siente mucho dolor y tan solo se siente comprendida por gente que tiene lo mismo que ella, pero que “hay que asumir que la vida que fue ya no es, el parkinson domina nuestra vida”.