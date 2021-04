"La izquierda es capaz de tolerar el machismo cuando viene de un lugar exótico"

¿Han dejado de lado los partidos de izquierdas a la clase trabajadora como sujeto para centrarse en lo que se conocen como políticas identitarias? O, dicho de otra manera: ¿Es compatible intentar desarmar injusticias históricas de género, de raza o de identidad sexual y a la vez mantenerse firme en la defensa de la libertad de expresión, la justicia social o la lucha de clases? Algunas de estas cuestiones son planteadas en “La traición progresista” por Alejo Schapire, periodista argentino que trabaja desde 2002 en la radio pública de Francia.

Schapire explica la pérdida de cierto terreno ideológico de la izquierda frente a la derecha y la ultraderecha en base a la “retórica victimista progresista”. Esta, según cuenta, vendría provocada a su vez por esa supuesta “tribalización identitaria”, algo que nutre a la polarización que vivimos actualmente: “está propiciando un enfrentamiento tribal en detrimento del ‘nosotros’ necesario para cualquier proyecto colectivo”.

Dice también que lo suyo con la izquierda actual es algo bastante parecido a una ruptura sentimental: “Un día me di cuenta de que no me veía reflejado en esta izquierda. La izquierda que antes era universalista y emancipadora se ha convertido en una ideología que se centra en las minorías y abandona a la clase trabajadora”. Por otra parte, asegura que le preocupa la vertiente más actual –y futura- de la izquierda porque esta “es capaz de tolerar a las formas más acabadas del machismo cuando vienen de un lugar exótico”.

Eso sí, puntualiza que posicionarse en contra de ciertos aspectos de la izquierda actual no implica estar en desacuerdo con todo lo que el progresismo representa. En este sentido, advierte de que "bajo el paraguas de lo politicamente incorrecto hay verdaderos fachistas".