Iturralde González: "Es penalti a Braithwaite"

La gran polémica del encuentro se produjo pasado el minuto 80 de partido cuando en un centro largo al segundo palo, Braithwaite intentó llegar, sin embargo el lateral Benjamin Mendy contactó con el noruego, que se fue al suelo pidiendo un penalti que rápidamente protestó todo el conjunto blaugrana. Ronald Koeman enloqueció en el banquillo pidiendo una revisión por videoarbitraje que ni siquiera logró.

Iturralde González analizó la jugada en Carrusel Deportivo y sentenció lo siguiente: "Es penalti de Mendy a Braithwaite, es tontísimo pero es penalti, le desequilibra", afirma Itu, que aclara por qué no entro el VAR como demandaba toda la plantilla culé: "Pero como no es error claro y manifiesto el VAR (Soto Grado) no llama a Gil Manzano", afirmó tajante en Carrusel Deportivo.

El propio Gerard Piqué, quien figuraba en la convocatoria a pesar de no estar al 100% como para jugar El Clásico, con el pitido final de Gil Manzano fue a por el árbitro para intentar pedir explicaciones. Carles Nadal, delegado del equipo, quiso pararlo rápidamente, sin embargo la conversación continuó en el túnel de vestuarios.

Las redes han ardido con este posible penalti a Braithwaite y la afición culé se acordó del riguroso penalti pitado a Sergio Ramos en la ida en el Camp Nou. El Madrid se ha llevado un nuevo Clásico (lleva 3 seguidos ya), un dato que no se conseguía desde el año 1977. También, Leo Messi no vio puerta por séptimo Clásico consecutivo.