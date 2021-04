'La nube': una plaga de saltamontes y obsesiones

El pasado Festival de Sitges acogió varias películas de terror que demostraban que aún quedaba espacio que explorar en el género. Algunas de ellas, como ‘Saint Maud’, de la británica Rose Glass; o ‘Relic’, de la australiana Natalie Erika James; ya se han estrenado en España y, ahora, hace lo propio ‘La nube’, la ópera prima del francés Just Philippot que consiguió salir del festival catalán con dos galardones: el Premio Especial del Jurado y el premio a Mejor Interpretación Femenina para Suliane Brahim.

‘La nube’ pone su ojo sobre una madre coraje, Virginie, que trabaja duro para poder sacar a sus hijos adelante. Se dedica a extraer harina de los saltamontes a los que cría y alimenta para luego cocinarlos y vender ese producto al mejor postor, lo que no resulta fácil. Todo dará un giro cuando Virginie descubra por accidente que estos insectos se reproducen con mayor velocidad si se alimentan de sangre, entrando en una espiral de obsesión que la convertirán en el verdadero monstruo de la película. “Cuando llegué al proyecto, había una versión de guion escrita donde lo que importaba era la idea de la ambición profesional que acaba llevando a la destrucción. Teniendo en cuenta eso, yo les dije a los guionistas que se habían equivocado de monstruo. No eran estos saltamontes que cambiaban de color y demás, sino que el monstruo era la madre. Esta madre coraje que por intentar salvar a sus hijos, en realidad se vuelve ella misma peligrosa”, explica el director francés en una entrevista con El Cine en la SER.

El proyecto nace de la idea de un productor, Thierry Lounas, que creó la residencia Sofilm con el objetivo de renovar el cine de autor francés. Juntó a guionistas, directores, compositores de música y supervisores de efectos especiales, entre otros, para ver qué podía salir de esa unión. Y salió ‘La nube’. Philippot venía de dirigir varios cortometrajes, entre ellos ‘Acide’ (sobre nubes de lluvia ácida y que se convertirá en su segundo largo) cuando Lounas le propuso dirigir el film que nos ocupa alegando que el francés era todo un especialista en nubes, así que por qué no ocuparse también de esta “nube” de saltamontes. “En el rodaje había cinco mil, y al principio sí que sentía una cierta aprensión por trabajar con ellos, porque nunca lo había hecho. Pero pronto nos dimos cuenta de que era fácil, podíamos disponerlos donde quisiéramos como si se trataran de imanes”, señala Philippot.

Lo que llama la atención del film y lo que ha conseguido que sea tan aplaudida por la crítica es su capacidad de moverse con aparente facilidad entre el terror, la fantasía y, a su vez, una gran dosis de realidad. Porque a pesar de que la historia goza de grandes elementos fantásticos y, para ello, su director ha tomado de referencias películas como ‘Alien’, ‘Distrito 9’ o ‘La mosca’, de David Cronenberg, también consigue adquirir un cierto aspecto de documental que es lo que acaba provocando esa inquietud en el espectador: la sensación de que esa historia podría ser real. Que al salir de las salas de cine podríamos encontrar con facilidad ese drama en el que una madre, por tal de sacar adelante a su familia, acaba obsesionándose con su trabajo (aunque no sea con saltamontes que se alimentan de sangre) o esa situación de muchos agricultores que buscan sin cesar la fórmula para producir más barato.

Ese carácter documental es lo que la hace compleja y lo que supuso el mayor reto para el director, que vio varios documentales franceses sobre agricultura para encarar la película: “También tomé como referencias películas americanas, que me interesaban por los efectos especiales o por cómo se relacionaban con nuestro tema, porque podrían aportar algo a nuestro trabajo. Pero no volví a ver ninguna película expresamente para desarrollar ‘La nube’, porque en realidad lo difícil en nuestro caso era hacer la síntesis entre el cine de autor y el cine espectacular, y respecto a esto, no veía qué película me podía ayudar a tener una referencia”.

Philippot tiene muy claro que la gran acogida del film era necesaria para poder hacer su segunda película, algo que sería imposible si su ópera prima no funcionase. El francés asegura que en otro tiempo quizá era posible desarrollar lentamente una carrera cinematográfica, pero que si ahora no aciertas a la primera pierdes la opción de tenerla. “Queríamos una película en la que el espectador sintiese tanto placer como angustia, que sienta que descubre algo nuevo. Que consiga relacionarse con los personajes y sienta que la historia no le está tomando el pelo. Cuando proyectamos en Sitges, sentí que la gente se había enamorado a primera vista del personaje principal en cuanto la actriz apareció en pantalla. Al fin y al cabo, uno hace cine para vivir esos momentos”.