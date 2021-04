Eduardo Mendoza: "Aferrarse a determinadas etapas de la vida cuando ya se han superado es un grave error"

Tras "El rey recibe" y "El negociado de el yin y el yang", Mendoza recupera a Rufo Batalla en la que anuncia como última entrega de la trilogía. Rufo se ha casado con una mujer rica, se ha aburguesado y ha dejado sus aventuras de antaño. El príncipe Tukuulo casi no aparece, aunque cuando lo hace revoluciona la trama. El protagonista es testigo de su tiempo, en este caso: la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la URSS, los Juegos Olímpicos de Barcelona...

En el contexto histórico de esta novela el mundo deja de ser binario, se unifica. "Se instaura un nuevo orden que no tiene por qué ser mejor que el anterior". En España se instaura la democracia y "hay que ajustar ilusiones, no hay que dejarse vencer por el desencanto. Las cosas han mejorado mucho, pero este no es un país perfecto".

El libro se escribió durante la pandemia por lo que ha salido "más reflexivo, menos agitado".

Barcelona

La Barcelona preolímpica es el escenario fundamental de "Transbordo en Moscú". Hay un replanteamiento de la ciudad que coincide con la aparición del turismo de masas. "La transformación de Barcelona coincide con la transformación de la manera de viajar y de entender el mundo. Los Juegos Olímpicos se hicieron en el momento en el que se tenían que hacer".

"Aunque soy charnego, he asistido a la evolución de la burguesía catalana. Surge de la nada y vuelve a la nada con bastante rapidez, pero también transforma la historia. La clase media es el colchón que la clase dominante crea cuando la Revolución Francesa empieza a utilizar la guillotina".

