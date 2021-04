En las crisis, el presente se convierte siempre en un lugar insoportable, y te da por alabar los viejos tiempos… esos sí eran buenos tiempos. Rodeado de miedos, pérdidas, frustraciones y mediocridad, eliges la nostalgia. De pronto, cuanto recuerdas de tu vieja vida te resulta maravilloso. La memoria, y un poco el olvido, lo romantizan todo. Volveríamos atrás sin dudarlo.

En los ochenta, Raymond Carver dedicó un poema a su destartalado coche, del que contaba que no tenía calefacción, ni rueda de repuesto, ni frenos, ni luces delanteras, ni asiento trasero. Era el coche en el que habían vomitado los niños, en el que había vomitado él, en el que se escapó de restaurantes sin pagar, con el que atropelló a un perro y no se detuvo, el que pasó de mano en mano, el que no tenía documentación, el que tenía un agujero en el silenciador, el que no tenía silenciador. «Era el coche de mis sueños. Mi coche», decía. Con la misma lógica, el viejo mundo, las viejas costumbres, los viejos políticos, los viejos defectos, los viejos placeres, los viejos progresos, las viejas tonterías, nos parecen ahora el no va más; y el presente, una mierda.