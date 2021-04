"Benzema apareció en un momento clave, Messi no": Gallego destaca a los señalados tras el Clásico

El Real Madrid ha salido triunfal de un Clásico frente al FC Barcelona no exento de polémica, aunque también con detalles sobre el césped que ha querido destacar el Sanedrín en el tramo final de Carrusel Deportivo. El 2-1 pone de manifiesto el gran estado de forma de unos blancos lanzados a por el título, aunque no esconde el sufrimiento arrastrado hasta la última jugada del duelo. Ilaix Moriba tuvo en sus botas un empate que acabó estrellándose con el larguero.

Pese a la superioridad alternada en cada una de las partes, Jesús Gallego habla de un resultado justo por lo visto en el Di Stéfano: "En el cómputo global el Madrid ha cumplido y el Barça ha defraudado". "El Madrid se ha protegido muy bien con dos suplentazos como Nacho y Militao y Messi una vez más no ha sido el elemento diferencial. Hoy Messi ha tirado tres faltas, ninguna bien, se le ha visto intentarlo porque ha tenido voluntad hasta el final, pero ese elemento decisorio ya no es", amplió, poniendo como ejemplo a un Karim Benzema que sí fue diferencial con el taconazo que abrió el marcador: "Ahí están los jugadores que aparecen en los momentos clave".

Ante ello respondió Jordi Martí con su perspectiva realista sobre el '10': "No pidamos a Messi que coja el carro y él solo se lleve el partido por delante. Lo que le ha faltado al Barça en la primera parte es tener un plan. Ha quedado desarbolado. Es en la segunda parte el coraje y el empuje de los Mingueza y los Ilaix lo que ha hecho que el Barça merezca empatar el partido a mi juicio", emprendió, despertando un pensamiento compartido en Barcelona.

"El empate si hubiera entrado el remate de ilaix no podría decirse que hubiera sido injusto. Hoy a Dembélé y a Griezmann le pondría el vídeo de cómo han jugado Mingueza o Ilaix", añadió Lluís Flaquer tomándole el testigo.

La mano de Zidane

Por contra, apareció en boca de Antonio Romero la percepción de un Real Madrid que elogia la mano de Zinedine Zidane: "El Real Madrid ha ganado por el movimiento fantástico de Zidane en la primera mitad metiendo a Lucas Vázquez por dentro y secando a Jordi Alba con Valverde. Hasta su lesión estaba siendo un recital. Cuando ha salido Odriozola ese planteamiento se ha ido al traste", recalcó el narrador, como inicio de unos halagos que continuó Julio Pulido.

"Este equipo tiene un gen competitivo que le hace completamente diferente a los demás equipos. El ejemplo de hoy es perfecto: el Madrid está haciendo del arma del contragolpe su principal arma de juego. Ya no controla los partidos tanto como hacía antes. Ahora a mi juicio es el primer favorito en Liga", aseveró Pulido, enganchado a esta nueva versión de los merengues.

Tras ello rebajó los humos un Jordi Martí que apuntó: "No veo que haya tanta diferencia en la clasificación como para hablar de un súper gen competitivo contra genes no competitivos. Creo que el Barça ha hecho mucho bien y creo que es una derrota que duele, pero que no es definitiva".

"Zidane ha hecho cambios de estar muerto de miedo"

Siguiendo la estela, Marcos López recordó que la tendencia sería muy distinta de haber entrado la última ocasión del Clásico. "En la primera parte todo el mundo está elogiando a Zidane, pero en la segunda ha hecho cambios de estar muerto de miedo. Ha acabado acurrucado bajo el larguero y suplicando que el disparo de Ilaix fuera donde ha ido", afirmó, haciendo que Antonio Romero admitiera que "los cambios son muy difíciles de explicar, vienen motivados porque el miércoles viene el Liverpool".

Después de este partido, el Real Madrid gana enteros entre los favoritos por una Liga en la que se espera más de un "tropezón" inesperado, a pesar de que alguno, como Romero, siguen viendo al Atlético liderando las apuestas.