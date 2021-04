Gerard Piqué no pudo resistir el impulso de saltar al terreno de juego a la finalización del Real Madrid - FC Barcelona después de todo un partido en la grada. El central, molesto con el colegiado principal, Jesús Gil Manzano, acudió a él directamente para recriminarle y el lance se resolvió con una amonestación en el túnel de vestuarios, tal y como recogió el acta. Sin embargo, Iturralde González cuenta en Carrusel Deportivo que esta sanción no está contemplada por el reglamento.

"La amonestación solo puedes mostrarla durante el partido o una vez termina el partido cuando los jugadores están en el terreno de juego", afirmó el exárbitro en el postpartido, haciendo referencia a "la regla número 5": "No te faculta para amonestar, pero sí para reflejar todo lo que pase". El gran error de Gil Manzano habría sido demorar su decisión: "No puedes mostrarla en el tunel de vestuarios".

Además, preguntado por ello, Iturralde desveló cómo hubiera actuado con Piqué en esa misma situación. "No es un jugador de campo que puedas notar que esté caliente. Un reserva, que está en la grada y baja a increparme... yo lo expulso. Mínimo es amonestación, pero yo lo hubiese expulsado", avanzó, muy crítico con la permisividad del colegiado del Clásico: "Lo que no puede hacer Gil Manzano es permitir ciertos comportamientos".

"No puedes amonestarle en el túnel de vestuarios cuando la ofensa es pública y en el acta dice 'por increparle dentro del túnel de vestuarios'. No es cierto, a ti te empieza a increpar dentro, que es cuando deberías haberlo amonestado o expulsado", zanjó el vasco en este sentido.

El penalti no señalado de Mendy: "No es un escándalo"

Por otro lado, Iturralde abordó la polémica en lo relativo al penalti no señalado de Mendy sobre Braithwaite en el tramo final. Pese a asegurar que bajo su punto de vista debió haberse sancionado, el excolegiado no comparte el mensaje de Ronald Koeman: "No es un escándalo pitar penalti ni no pitarlo".

"Cuando hablamos, creemos que tenemos la verdad absoluta y yo estoy totalmente en contra de ello. Es una jugada que vas por detrás, le agarras del brazo, le desequilibras y le haces caer. Ese es mi razonamiento, pero entiendo también el contrario. Puedo sustentar al que dice que no es penalti. En jugadas grises no hay verdades absolutas y lo que hace Koeman es ir en contra de lo que ha pasado realmente", resumió, haciendo referencia a las quejas del entrenador que han continuado en el día posterior al choque.