"No sé yo si la ganamos...": el pesimismo de Jordi Alba con Piqué apuntando hacia la Copa

La plantilla del FC Barcelona ya trabaja en pasar página tras caer en el Clásico y trata de focalizar sus esfuerzos en la final de la Copa del Rey frente al Athletic Club de la próxima semana. En el regreso del equipo tras el último partido, las cámaras de Deportes Cuatro captaron el momento en el que Gerard Piqué intentó encabezar un mensaje de aliento hacia los suyos. Jordi Alba no lo tenía tan claro.

"Tú tranquilo (Jordi)... Esta Copa la ganamos seguro, vamos", emprendía el central en busca de retomar las buenas sensaciones de cara al tramo decisivo de la temporada. Después del paso atrás en la carrera por LaLiga que ha derivado a los culés hasta la tercera posición, el título copero se antoja como la vía más factible para vislumbrar una conquista azulgrana.

No obstante, en el momento de la conversación, su compañero no era tan optimista. "No sé yo...", respondía Jordi Alba, apesadumbrado por el revés sufrido este fin de semana en casa del eterno rival.

La pugna directa por el título copero será, precisamente, el próximo compromiso de los barcelonistas. El 17 de abril, Barcelona y Athletic dispondrán sus argumentos para engrosar sus vitrinas.