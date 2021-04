En una gala híbrida, donde los nominados y ganadores recogían su premio por Zoom, como ocurrió en los Goya o los Globos de Oro, y sin público, los Bafta, los premios de la Academia de Cine Británico, han celebrado la edición más extraña de la historia y desangelada. Lo primero porque ha sido casi una gala de luto, marcada por la reciente muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en unos premios en los que la Casa Real siempre ha estado presente y ha sido un apoyo para el cine británico. Además, la gala ha servido de preludio a la inminente apertura de las salas de cine, que siguen cerradas en todo Reino Unido.

Este era el contexto de unos premios, que este año han tenido nuevas normas y maneras de votar, a través de comités y no tanto de los académicos. Se trataba de lograr una mayor diversidad en los nominados, que el año pasado fueron totalmente blancos. El resultado se ha notado. Dos mujeres directoras han ganado premio y también actores y actrices racializados.

La ganadora de la noche ha sido Chloé Zhao, la cineasta americana de origen chino, se ha llevado el premio a mejor película y mejor dirección por Nomadland, la favorita en todos los premios este año. Ganadora del León de Oro en Venecia, del Globo de Oro y favorita a los Oscar, Nomadland es la adaptación del ensayo periodístico de Jessica Bruder que cuenta la realidad de muchos desahuciados del sistema, que viven en caravanas en Estados Unidos y trabajan, a pesar de estar jubilados, explotados en sitios como Amazon.

"Gracias de nuevo a los nómadas que nos dieron la bienvenida y nos acogieron, nos contaron sus problemas con una enorme dignidad. El modo en que tratamos a las personas mayores dice cómo tratamos a nuestra sociedad y debemos aprender a hacerlo", decía Chloé Zhao al recoger el premio desde su casa. Frances McDorman también se ha llevado el Bafta a mejor actriz por esta interpretación, de una mujer que lo ha perdido todo y tiene que seguir adelante. Nomadland, mejor fotografía para Joshua James Richards. Un trabajo que es la base de la película, la mezcla de paisajes de Dakota del Sur, con la intimidad del día a día de los nómadas. Sound of metal se ha llevado el premio a mejor montaje. La película sobre un músico que se queda sordo y que trata de sobreponerse.

El actor británico Anthony Hopkins se ha llevado el Bafta, por encima de Chadwick Boseman. El veterano interpreta da una lección magistral en El padre, donde interpreta a un enfermo de Alzheimer y consigue mostrar, con su cuerpo y su voz, los altibajos de la enfermedad. El padre también se ha llevado el premio a mejor guion para Florian Zeller -su director- y Christopher Hampton. Es una adaptación de la obra de teatro del propio Zeller que cuenta la decadencia de un enfermo de Alzheimer, metiendo al espectador dentro de la confusión del personaje.

La veterana actriz coreana Yuh-Jung Youn ha ganado el premio a mejor actriz de reparto por Minari, un personaje de la abuela que viaja a estados unidos para apoyar a su familia en su intento de cumplir el sueño americano. Y Daniel Kaluuya se lleva el Bafta a mejor actor secundario por su papel en Judas y el mesías negro, donde interpreta a Fred Hampton, el líder de los Panteras Negras asesinado por el FBI. "Me gustaría dedicárselo a la mujer y el hijo de Fred Hampton y a él, por supuesto, porque esa película le pone por fin en el lugar que se merece", decía el actor.



Otra de las películas del año, Una joven prometedora, le ha dado a Emerald Fennel dos premios esta noche, el de mejor guion original y el de mejor película británica. Es una historia post Me Too, de una mujer que se venga de todos aquellos hombres que han abusado de las mujeres. "Podría haber hecho un discurso mejor", decía la prometedora guionista y directora, que es una de las nuevas promesas del cine anglosajón, tras participar como guionista en la serie Killing Eve o verla interpretando a Camila Parker Bowles en The Crown.

Soul se posiciona muy cerca de ganar el Oscar. La película de Pixar sobre la muerte y el más allá ha ganado el Bafta a mejor película de animación y, salvo sorpresas de última hora, también ganará el premio de la Academia. Soul también ha ganado el premio a mejor banda sonora para Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross.

Lo mismo ocurre con la cinta danesa Otra ronda que ha ganado el premio a mejor película extranjera. La cinta, de Thomas Vinterberg, viene de ganar los premios del Cine Europeo y acaba de estrenarse en España, una comedia negra donde cuatro profesores en la crisis de la mediana edad deciden empezar a beber como parte de un experimento para aumentar la creatividad. El director se lo ha dedicado a su hija, que falleció en un accidente de tráfico días antes del rodaje y que participaba en la película. Gana también puntos para los Oscar el documental ganador de la noche, Lo que el pulpo me enseñó, una película de naturaleza pero también de supervivencia que cuenta la extraña relación entre un director de cine y un pulpo en el océano.

Bukky Bakray a sus 19 años se alza con el premio a la mejor estrella emergente. La actriz negra es la protagonista de Rocks, una película que pasó por San Sebastián y que cuenta la difícil adolescencia en las chicas negras en Inglaterra. La mejor dirección novel o el mejor debut del año en el cine británico ha sido Casa ajena de Remi Weekes, una película que usaba el terror para hablar de la pesadilla a la que se enfrentan los refugiados.

El Bafta honorífico lo recibía el director taiwanés, Ang Lee, autor de películas como Tigre y dragón, Sentido y sensibilidad, Deseo peligro, BrockebackMountain o La vida de Pi. "Inglaterra ha sido muy importante en mi carrera, porque fue de los primeros países en aceptar mis películas", decía el director que ha recogido el galardón online.