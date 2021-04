Las preguntas canallas: "El Real Madrid venderá a algún peso pesado en el próximo mercado"

La jornada 30 de LaLiga ha sido una fecha colosal y que puede ser decisiva para el tramo final de este campeonato liguero. Lo que parecía un título en bandeja para el Atlético de Madrid ha quedado con una lucha a tres increíble entre los rojiblancos, Real Madrid y FC Barcelona con la victoria blanca en El Clásico y el pinchazo de los del Cholo Simeone frente al Real Betis en el Benito Villamarín.

Las preguntas canallas

Como cada domingo, nuestro Sanedrín se somete a las preguntas más canallas de la radio deportiva española es un fin de semana en el que La Liga se pone apasionante con tres candidatos al título en un margen de tan solo dos puntos.

¿En el ránking de mejores entrenadores de La Liga, en qué posición pondrías a Zidane? ¿Quien sería el mejor de La Liga?

Julio Pulido: "Entre los diez primeros, el décimo. El mejor es Simeone".

¿Se ha ganado Zidane esta semana seguir la próxima temporada?

Antón Meana: "Esto debe ser el final de Zidane en el Real Madrid. Merece irse triunfando".

¿Qué es más probable: que el Madrid haga el doblete, que gane solo la Champions, que gane solo la Liga o que no gane nada?

Jordi Martí: "Lo más probable es que el Real Madrid gane un título, diría que la Champions".

¿A quién necesita más el Madrid: Mbappé o Haaland? ¿Tiene el Madrid capacidad para fichar este verano a Mbappé y Haaland?

Mario Torrejón: "Necesita más a Mbappé. Tiene dinero para fichar al francés y/o a Haaland. Habrá alguna venta de un peso pesado".

¿Porcentaje de 0 a 100 de que Mbappé juegue en el Madrid?

Mario: "Hay un 70% de posibilidades de que Mbappé llegue al Real Madrid y 30% de que renueve por el PSG".

¿Es el Alfredo di Stéfano un campo de entrenamiento?

Talavera: "Claramente el Alfredo Di Stéfano me parece un campo de entrenamiento. El Real Madrid tiene ventaja jugando ahí, estoy de acuerdo con Klopp".

¿Cuántas opciones le das al Liverpool para pasar ante el Real Madrid?

Lluis: "El Liverpool tiene un 10% de posibilidades".

Si te llega el equipo X y te ofrece 60 millones por Vinicius, ¿lo venderías?

Antón Meana: "Vendo a Vinicius por 60 millones, tal y como está el mercado. A Asensio también. Si llegan las dos, acepto las dos".

¿Crees que Sergio Ramos renovará con el Real Madrid?

Jesús Gallego: "No ha habido ningún cambio, no ha habido acercamiento ninguno. Una semana más, un poco más fuera".

¿Lucas Vázquez no volverá a jugar como futbolista del Real Madrid?

Antonio Romero: "Espero que no, sería bueno para el Real Madrid y Lucas Vázquez que renovasen. Este tiempo le puede venir bien al futbolista para pensárselo".

¿Es Koeman el entrenador más quejica en un Clásico desde Mourinho?

Jesús Gallego: "El entrenador que más ha hablado de los árbitros desde Mourinho es Koeman".

¿Koeman merece seguir aunque no gane un título?

Lluis Flaquer: "Si no gana ningún título, tendrá difícil seguir. Su gran aval es la Copa del Rey".

Messi lleva 7 clásicos consecutivos sin marcar. ¿El Messi de los grandes días está en declive?

Antonio Romero: "El Messi de los grandes días está en declive. Ayer fue el peor clásico de Leo Messi que yo recuerdo".

Jordi: "¿La nota? Un 6 a Messi en El Clásico".

¿Mateu Lahoz habría hecho mejor partido que Gil Manzano?

Iturralde González: "Diferente. Hubiese dejado jugar más".

¿El "contra todo y contra todos" es de pupas?

Tala: "El contra todo y contra todos no es de pupas. Peleas con dos equipos que son más que tú en casi todo: repercusión, presupuesto, calidad... esto es luchar contra todos estos hándicaps".

¿Es Neymar hoy por hoy el mejor jugador del mundo?

Pablo Pinto: "Si quitas tonterías, lesiones, cumpleaños y sanciones, sí. Cuando juega tres partidos seguidos es el mejor jugador del mundo. Ahora mismo supera a Messi".

¿Justificas la actuación de ayer de Piqué?

Lluis Flaquer: "No, no. Me sobró lo que hizo Piqué, no venía a cuento recriminarle a Gil Manzano".

¿Se va a ir Griezmann del FC Barcelona a final de temporada?

Marcos López: "Va a estar pendiente de lo que haga Messi. En función de lo que haga, tendrá que tomar una decisión".