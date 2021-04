Antonio Romero: "Meterle de titular en Anfield sería pegarse un tiro en el pie"

El Real Madrid ha sido el gran triunfador del fin de semana tras llevarse la victoria en el Clásico ante el Barcelona y tras el empate del Atlético de Madrid ante el Betis. No obstante, el equipo rojiblanco se mantiene en la primera posición de la clasificación con un punto de ventaja sobre el equipo blanco y con dos de ventaja sobre los azulgranas.

Tras todo lo sucedido este fin de semana, incluyendo las lesiones en los candidatos al título y también las quejas arbitrales de parte del cuadro catalán, personificadas sobre todo en su técnico, Ronald Koeman, el Sanedrín de los domingos ofreció su punto de vista acerca de todo ello.

El futuro de Koeman

Marcos López: "La decisión de Koeman va a ser difícil. Tiene un año de contrato, si no le quieres, tendrás que abonarle el año que le queda y a partir de ahí, emprender el proyecto con tu entrenador. Creo que lo que le ha sorprendido a Laporta es que el equipo tenga opciones de ganar un título el próximo sábado (final de Copa) y esté peleando por LaLiga viniendo de donde venía: del más puro desastre".

Antón Meana: "Cuando Manu Carreño contó que no era el número 1 para Laporta y que le gustaba Nagelsmann, me lo empecé a imaginar un poco. Y creo que las informaciones que salen a veces desde Barcelona de que la Junta no piensa lo mismo que el entrenador... tengo bastante claro que si pueden traer al entrenador que quieren, se cargarán a Koeman".

Lluís Flaquer: "Koeman se ha ganado el derecho a tener una temporada más normal, con un presidente que ejerza durante todo el año, una temporada en la que pueda hacer algún tipo de fichajes, en la que pueda tomar algunas decisiones más acordes, este ha sido un año de supervivencia pura. Pero es verdad que Koeman no es el entrenador de Laporta. ¿Qué tiene que hacer? Pues conseguir títulos".

Jordi Martí: "Vi en Laporta un gesto de apoyo muy explícito a Koeman en un acto muy relevante que es el de su toma de posesión. También se han producido las primeras conversaciones y reuniones para ir planificando la próxima temporada. Por lo tanto, yo creo que salvo desastre en el tramo final de temporada, lo razonable es mantener a Koeman".

Miguel Martín Talavera: "La sensación es que puede ganar algún título y se puede quedar, pero lo que hay de trasfondo es que Laporta no quiere a Koeman. Otra cosa es que se lo tenga que comer".

Antonio Romero: "Si el puesto más importante, que es el entrenador, depende de que ganes la Copa, la Liga o nada, el punto de partida es malo. En esto del fútbol las señales no son casuales: ayer el tuit de Laporta del partido es aséptico, hoy la información de Santi Ovalle va en la misma dirección y nadie del club ha salido respaldando las declaraciones lloronas e improcedentes de Ronald Koeman".

La polémica del Clásico

Iturralde González: "No es porque le sujete o le agarre, es porque le desequilibra. Pero ni es un escándalo, ni es un robo, ni es para ponerse para como se ha puesto Koeman. Es una jugada de fútbol, no de VAR. Que si la pita el árbitro te la tienes que comer y si no la pita, también. Son jugadas donde no hay verdades absolutas".

Antonio Romero: "No es una jugada de VAR y cada vez que veo la imagen, me parece menos penalti"

Miguel Martín Talavera: "Para mí es penalti, a esa velocidad te giran, te desequilibran... es penalti".

Las lesiones del Real Madrid

Antonio Romero: "Si llega Carvajal se soluciona todo, pero meterle de titular cuando además es un futbolista que siempre da el 100%, no sabe regularse. Si no llega Carvajal, tengo muchas dudas. Una opción es meter a Mendy de central y Militao de lateral derecho, porque después de lo que vi ayer de Odriozola... si fuera Zidane no me fiaba. Con todo el respeto para el chaval, creo que el Real Madrid le ha atropellado y meterle de titular en Anfield sería pegarse un tiro en el pie. Cualquier solución menos Odriozola de lateral derecho, me dejaría más tranquilo".

Julio Pulido: "Del tema físico me parece casi milagroso lo de Casemiro, Kroos y Modric. Como están jugando todos los partidos, como está aguantando el físico de estos jugadores este año. Es la gran incógnita que me deja el Madrid de cara al final de temporada. Si físicamente van a aguantar el tono estos tres futbolistas que son clave".

Antón Meana, sobre el calendario: "La temporada es una aberración, alguien tiene que parar esto: los jugadores van a reventar. Queda la Champions, la Eurocopa, la Eurocopa Sub 21, los Juegos Olímpicos... empieza la temporada que viene y enseguida saldrán fechas de si empezar el 15 de agosto... alguien debería parar por el bien de los futbolistas que están sufriendo muchísimo".