"Las pensiones mantendrán su poder adquisitivo vinculado al IPC": Escrivá explica la reforma de las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha propuesto este lunes, tal y como ha adelantado la SER, que ha accedido a la propuesta que iba a llevar el ministro a la comisión del Pacto de Toledo, cambios en los coeficientes reductores de la pensión de jubilación anticipada para reducirlos en la mayoría de los casos y aumentarlos, principalmente, entre quienes se jubilan 23 y 24 meses antes de la edad ordinaria, y la opción de recibir un pago único de hasta 12.000 euros por año que se retrase el retiro.

La filosofía de esta reforma es conseguir que los ciudadanos que quieren jubilarse anticipadamente de forma voluntaria —algo que puede hacerse dos años antes de la edad legal— retrasen esa decisión uno o dos meses. Para ello se cambia el sistema de penalizaciones: el actual es trimestral, y el propuesto es mensual, para dar más flexibilidad al ciudadano a la hora de elegir el momento exacto de retiro temprano; y los porcentajes de recorte se modifican para que sea más duro jubilarse 24 o 23 meses antes de la edad legal, pero menos duro a partir del mes 22.

El propio José Luis Escrivá ha pasado por 'Hora 25' para explicar la reforma:

Gobierno anteriores habían creado escenarios a muy largo plazo, a 2050, y se había pintado una situación muy pesimista. Nos ha llegado un tiempo convencerles y rehacer estas métricas y ahora estas métricas que maneja la UE son más aproximadas al escenario.

La reforma de 2013 había generado problemas y el IRP suponía una pérdida de poder adquisitivo de casi el 30%. Ese era el punto de partida que no tenía ningún sentido. Fue una reforma fallida.

La modernización de nuestro sistema de pensiones es uno de los puntos más consistentes y coherentes del Pacto de Toledo.

El único punto en el que estamos discutiendo es qué hacer con una situación que es cuando se producen caídas de precios. Cuando hay caídas de precios y no bajan las pensiones, la situación es anómala. Lo que estamos acordando realmente es que las pensiones van a mantener en todo momento su poder adquisitivo siempre vinculadas al IPC. Va a ser muy sencillo.

Lo importante es que los pensionistas tienen que saber que de una forma indefinida el poder adquisitivo de las pensiones está garantizado.

Queremos que la gente, voluntariamente, se jubile a los 66. Y lo vamos a incentivar con dinero. La jubilación es un derecho, pero puedes prologar tu vida activa si te parece. España ha incentivado muy poco la demora de la jubilación. Hemos hecho una encuesta y aquellas personas que deciden demorar su entrada en el periodo de pensionista reciben una pensión que oscila entre el 2,5 y el 4 por año demorado. Nadie ha publicitado esto. En general, no hemos visto necesario lanzar la idea de que prolongar la vida laboral es algo deseable cuando uno realmente quiere. Hemos puesto más énfasis en la jubilación anticipada.

En España hemos creado una cultura hacia sacar a personas del mercado laboral cuando sabemos que estar activo es muchas veces más pleno y más saludable. El pago sería proporcional a la base de cotización y hasta 12.000 euros por año que uno decida retrasar su jubilación.

Dos o tres meses, visto en términos macro, puede ser significativo desde el punto de vista de la sostenibilidad de las pensiones, pero a punto de vista individual es un cambio que los economistas llamamos 'en el margen'.

Tenemos un problema coyuntural en las empresas, en la sociedad... y con una mentalidad de hace muchos años (...) Tenemos que inculcar la idea de que hay fórmulas de transitar hacia una nueva profesión incluso dentro de la misma empresa. Existe el trabajo parcial... En España vamos hacia lo facilón, hacia sacar a la gente del mercado laboral cuando ellos no lo desean.

Hay varias medidas de este primer paquete que en este momento estamos culminando con los agentes sociales que son importantes. Si miramos la inquietud de los pensionistas, una tenía que ver con la revalorización y otra con una situación financiera frágil. Esa situación débil de las pensiones tenía su origen en gastos impropios. La Seguridad Social ha estado cargada de gastos impropios. El Pacto de Toledo nos pidió solucionar este problema y en los PGE la administración ha asumido gran parte de ese gasto. Con el nivel de cotizaciones sociales, no debería emerger un déficit en la Seguridad Social.

No solamente es una voluntad del Gobierno, sino del Pacto de Toledo. Creo que es verdad que desde el punto de vista empresarial está la posición que ha expresado pero creemos que hay fórmulas para acomodar algunos planteamientos. En estas edades, la incapacidad temporal es más extensa. Pues bueno, podemos buscar soluciones alternativas. Trabajamos en estas alternativas. Dejar que la gente se jubile cuando quiera es lo que debe regir.

El paro juvenil... yo en el pasado me he expresado diciendo que esa cifra del 40% de paro juvenil es un fracaso estructural. Es un ciclo que vuelve y es un porcentaje creciente en las edades más jóvenes. Es el reflejo de un fracaso como sociedad. Yo espero que el Gobierno, en los próximos días, pueda plantear soluciones para abordar el problema de la precariedad que tienen los jóvenes. Creo que se puede avanzar mucho sobre todo en contratación y flexibilidad interna de las empresas.

No es un tapón a los jóvenes, o eso no es lo que se determina. Aquellos países con tasa de ocupación más alta en mayores, tienen menos paro juvenil. Hay estudios que dicen que es más complementario.

Yo lo que le he contestado es algo que me ha pasado ya más veces. Esta fórmula y estas distintas parametrizaciones se han discutido en los órganos colegiados del Gobierno e incluso en el Consejo de Ministros. La realidad que vivo dentro del Gobierno choca con lo que ha dicho hoy Aina Vidal. Suele ocurrir en periodo electoral. La otra vez estábamos con las catalanas. Ahora con las de Madrid. La supuesta fórmula es que las pensiones se revaloricen con la inflación del año anterior. No hay más.

Con Yolanda Díaz siempre me he entendido muy bien. Yo no noto la ausencia de Iglesias, hay bastante continuidad. Me parece muy bien que pregunten, pero determinadas realidades que se han presentado hacia afuera se comparecen mal con la realidad que hay dentro del Gobierno.

Me vacunan pasado mañana en el hospital Isabel Zendal. Me alegro muchísimo de poder decir hoy que me voy a vacunar con AstraZeneca y contribuir a llevar tranquilidad en este punto.