La pistola equivocada, valga la redundancia

La policía cree que la agente que mató a un hombre negro en Minneapolis quería usar la pistola paralizante pero se equivocó de arma. Se conocen menos casos en los que un agente, al querer disparar a un hombre negro, haya utilizado por error la pistola paralizante. Se conocen menos porque al no haber cadáver no hay noticia, pero la realidad sería que la noticia fuese, precisamente, que un error policial evite la muerte de un negro, no la provoque. Cuando una comunidad racial crece en casa con instrucciones como las de enseñar las manos si se acerca un agente, el problema es estructural. Que puede acabar en un error, porque es muy posible que esa agente se haya equivocado al coger la pistola (la frase ya de por sí es dramática), pero lo que no es un error y la historia lo enseña, es que la gravedad de las infracciones y de la conducta depende de la raza y del día del agente que te toque enfrente, torpe como para matarte por error o directamente criminal como al policía que están juzgando por matar a George Floyd.