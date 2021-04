Las sucesivas entregas del documental de Rocío Carrasco han multiplicado las llamadas al 016, teléfono de atención a víctimas de violencia contra las mujeres . No es una novedad. Ocurre siempre que los medios de comunicación informamos del asesinato de una mujer, de una agresión sexual o de los detalles de los maltratos psicológicos o físicos sufridos por una víctima.

Al final de la información, el 016 aparece sobreimpresionado en las pantallas o, si es aquí en la radio, recordamos su numeración para quien pueda necesitarlo.

Es entonces cuando se produce el aumento de llamadas. Pero para muchos otros sólo es una coletilla, algo que se dice sin que se sepa muy bien qué es y qué se hace en el 016.

La ubicación física de las instalaciones del 016 es confidencial. No hay ningún cartel exterior, ninguna señal en el buzón de correo o en la puerta que identifique el servicio. Al interior sólo se puede acceder tras la verificación de un escáner digital. Adriana Acevedo, responsable del 016, explica: "Tenemos que salvaguardar la situación de las trabajadoras porque hay llamadas de todo tipo. No todas son llamadas de mujeres víctimas y su entorno. Hay llamadas agresivas, insultos, vejaciones… Hay gente que no reconoce la violencia de género y tiene que ser un sitio anónimo y confidencial para evitar cualquier tipo de riesgo”

El equipo está compuesto por 34 profesionales, repartidas en tres turnos durante las 24 horas del día. Susana Gálvez, coordinadora del 016, señala: “El equipo de información y las psicólogas y trabajadoras sociales están las veinticuatro horas. El servicio de asesoría jurídica está de lunes a domingo de ocho de la mañana a diez de la noche.”

El 016 atiende a toda España y puede llamar cualquier persona que conozca una situación de violencia contra una mujer y quiera conocer cómo ayudarla. Puede llamar la propia víctima o sus familiares, amigos, vecinos, profesionales de la educación y la sanidad, abogados…

El contacto con el 016 es anónimo, confidencial y gratuito. Adriana Acevedo insiste en que "nunca se le van a preguntar cómo se llama, qué edad tiene, ningún dato. Es absolutamente confidencial. Sí se va a pedir la localidad desde donde llama, por que siempre le vamos a ofrecer, si lo necesita, el recurso presencial más cercano. Pueden llamar las veces que lo necesiten, pero ni las llamadas se graban ni hay ningún expediente, nada.”

Susana Gálvez explica cuáles son los tipos de violencia contra la mujer que atiende el 016:

“Violencia de género: es aquella que sufre la mujer por el hecho de ser mujer y siempre por pareja o ex pareja, que puede haber acabado la relación hace tiempo pero seguir sufriendo acoso.

Violencia doméstica: es aquella que recibe la mujer por parte de los miembros de su familia, haya o no convivencia.

Acoso y agresión sexual: Puede venir de cualquier persona, pero siempre de sexo contrario

Mutilación genital femenina, matrimonio forzoso, trata, explotación sexual, ciberacoso.

Cualquiera de estas formas de violencia contra la mujer, son las que podemos atender desde aquí. Hay otros tipos de violencias que no atiene el 016, pero que siempre se ofrecerá el recurso que les pueda asistir”

Aclaración. El 016 no es solo para llamadas de emergencia, para personas que estás sufriendo la violencia en ese mismo momento.

El 016 aporta información y resuelve dudas, da , si fuera necesaria, atención psicológica inmediata, orienta socialmente y ofrece asesoramiento legal . Llamar al 016 no compromete. El paso siguiente, la decisión final siempre la toma la mujer que sufre violencia.

Susan Gálvez señala que "puede contar las opciones que tiene (la víctima), pero el paso siguiente es suyo. Excepto que sea una situación de emergencia en la que sí podemos intervenir para dar traslado al 112, pero son ellas quienes tienen que dar el siguiente paso que determina la ley o acudir al recuso que necesitan”. Por su parte, Adriana Acevedo comenta que "no necesitan ningún tipo de denuncia previa ni tienen que ponerla después de llamar. Esa es una decisión que llegará a tomar la mujer o no.”

El 016 atiende en 53 idiomas y por distintas vías: por teléfono, por whatsapp, por mensaje de texto, chat online, correo electrónico y es accesible para personas con discapacidad sensorial. Adriana Acevedo cuenta que "en los meses de pandemia se ha incrementado de manera exponencial el número de llamadas y de correos electrónicos . Los medios silenciosos han aumentado muchísimo. Recordemos que en pandemia las mujeres han estado conviviendo en muchos casos con su agresor las 24 horas, entonces es difícil comunicarse. Por eso les decíamos: "aproveche el momento en que baje la basura, vaya a la compra o que el agresor baje". Ha habido momento muy críticos para todos y para ellas , más.”

Los fabricantes de teléfonos móviles han desarrollado los medios para que las llamadas al 016 no queden almacenadas en el registro de los últimos modelos, pero el servicio siempre recordará la necesidad de borrar el rastro.

En la página web del 016 de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, puede encontrar toda la información.