Música y literatura a domicilio: el proyecto de una joven de Vitoria contra la soledad de los mayores

Iñaki Gabilondo acudía este lunes a su cita con Àngels Barceló con la buena noticia de haber recibido ya la primera dosis de la vacuna de Pfizer y hacía un llamamiento a la cordura en torno a la vacuna de AstraZeneca. Después de comentar sus impresiones a la hora de recibir la primera vacuna, se preguntaba por qué hay más miedo a la vacuna en Madrid que en otras comunidades.

Al café de este lunes se ha sumado Sofía Rodríguez, una joven de 32 años que trabaja en una residencia y que estudia un posgrado de gerontología gracias a un premio de emprendimiento innovación social. “Una matrícula y a empollar”, asegura entre risas.

Pero además, Sofía también tiene entre manos un proyecto que trata de llevar a las hogares de los mayores, que no salen de sus residencias o de los pisos tutelados en los que estén, las iniciativas culturales que de otra manera no se pueden permitir. Si les apetece teatro, les saca el libro de la biblioteca y ella lee el texto con ellos, si les apetece tocar un instrumento, ella se lo facilita cogiendo uno de su almacén. Para ella, es clave "fomentar hábitos saludables a través de actos motivadores”. En este sentido, por ejemplo, ensalza podcasts como Un libro una hora, que llevan a los mayores los recuerdos de libros que no pueden leer.

Todo lo hace mientras cuida mayores en las residencias y lamenta que "no se hace nada" a pesar de las promesas de mejora en el ámbito sociosanitario y de atención a domicilio.

Recomendación literaria

Por último, Iñaki Gabilondo recomienda esta semana Llamadas de mamá, un libro de Carole Fives, y que el periodista define como "tierno y con mucho sentido del humor”.