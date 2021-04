El análisis de la personalidad de Igor el ruso por un criminólogo: "Es una máquina de matar"

La Audiencia Provincial de Teruel comienza a juzgar hoy a Norbert Fehre, más conocido como Igor el Ruso. Fehre, de origen serbio, está acusado de perpetrar el triple asesinato de dos guardias civiles y un ganadero en diciembre de 2017 en Andorra (Teruel) cuando se encontraba huido de la justicia. El juicio se llevará a cabo mediante jurado popular y entre fuertes medidas de seguridad, motivadas, entre otras cosas, porque ayer agredió e hirió con una baldosa a los funcionarios de prisión encargados de llevar a cabo su traslado.

Igor el ruso es “un tipo de delincuente que no abunda”, en palabras de Vicente Garrido, doctor en psicología y catedrático de criminología en la Universidad de Valencia. “Es un intelectual del crimen. Normalmente, estas personas que matan a sangre y fuego y que no se detienen ante nada, no dicen nada interesante”, explica Garrido. “Igor tiene una filosofía malévola, él está por encima de los demás, y si vas a por él, actuará de manera implacable". "Se cree con el derecho a matar al que venga a quitarle la libertad, tiene una visión darwinista de la vida”, añade.

Los funcionarios de prisión que registraron la celda de Fehre tras su traslado encontraron en la misma tres notas manuscritas por el serbio. Una de ellas, decía: “El tiempo solo es una ventana, la muerte solo es una puerta. Volveré y os buscaré a cada uno de vosotros...”. Según Vicente Garrido, estas extravagancias responden a “una manera de adornar su presentación”. “Se ve a sí mismo como una especie de samurai del crimen, construye una identidad especial con filosofía de bolsillo”, explica el catedrático, quien define al criminal como “un psicópata narcisista que no sólo quiere vivir como él quiere, sino también proyectar una imagen al exterior”.

La defensa pretende alegar como atenuante que Igor el ruso padece “síndrome de guerra”, al haber participado en el conflicto balcánico dos décadas atrás. En palabras de Garrido, “ni siquiera existe tal cosa, sino que estaríamos hablando, en todo caso, de síndrome de estrés post traumático”, y si fuera así, “daría la imagen de una persona con profundos cambios de ánimo, angustiada y actuando con furia y descontrol, y no con la tranquilidad y aplomo con la que lo hace”.

En cuanto a la posibilidad de que la prisión sirva como rehabilitación de este tipo de sujeto, Garrido sentencia escéptico que “una persona así debería estar en la cárcel todo lo posible”, argumentando que estamos “ante una máquina de matar, que utiliza por encima de todo la violencia instrumental, premeditada para conseguir cualquier objetivo”.