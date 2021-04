Mónica García, Más Madrid: "El running de Ayuso es de una persona que no ha corrido nunca"

Esta semana en Buenismo Bien han seguido con su ronda de entrevistas a los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ha sido el turno de Mónica García (Madrid, 1974), la política y anestesista de profesión que se presenta a las elecciones por Más Madrid.

La madrileña, que repite por segunda vez en el programa, ha sido muy dura con la todavía presidenta popular Isabel Díaz Ayuso, de quien ha dicho que “parece que vive en ‘Goodbye, Lenin’ hablando de comunismo o libertad”. García ha afirmado que Ayuso apela a un discurso que podía tener sentido hace 40 años y que juega con el miedo de la gente: “Es algo que hacemos mucho los padres para que se duerman los niños”.

Sobre Ayuso también ha criticado su “running” del vídeo de campaña en el que se ve a la presidenta corriendo de un punto a otro de la capital. García, que ha participado en competiciones de atletismo, lo calificado como “el running que hace una persona que no lo ha hecho en su vida” y ha sugerido que la popular se compre una bicicleta porque “se disimula mejor si no la has usado nunca”, ha sentenciado.

La candidata a la presidencia por Más Madrid ha asegurado que Ayuso “estará encantada” de pactar con la ultraderecha. “Ella estaba cansada de sus socios de gobierno, Ciudadanos que, por otro lado, tienen un síndrome de Estocolmo de libro, y ahora se siente representada por la señora Monasterio”, ha criticado.

García, anestesista de profesión y que compagina la política con su trabajo en el Hospital 12 de octubre de Madrid, ha asegurado que todos hacemos política de alguna manera y que todos los ciudadanos son sujetos políticos. La clave, ha dicho, es escuchar a todas esas asociaciones vecinales que se reúnen y resumen cuáles son los grandes problemas de la gente. “Te dan el trabajo hecho”.

Respecto a la marginalidad que sufren los barrios del sur de la Comunidad, los grandes olvidados, García ha dicho que “es normal que haya una parte de la población que no se sienta representada por los políticos. La solución es demostrar que la política es la que realmente determina a qué colegio van tus hijos, qué autobús coges cada mañana o a qué residencia van a ir nuestros mayores, y el mayor reto es convencer a alguien teniendo como líder a una señora que solamente habla de comunismo o libertad”.

Además, Manuel Burque y Quique Peinado le han preguntado sobre cuáles son sus diferencias con Unidas Podemos: “Somos fuerzas diferentes, pero con el mismo objetivo en común, que es sacar de la UCI a esta comunidad y ponerla en el espacio de la decencia política”. Sobre las similitudes con Pablo Iglesias, la de Más Madrid ha bromeado: “Nos falta tener el mismo color del tinte, el moño ya lo tenemos”.