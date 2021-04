Modric, sobre las quejas de Koeman y Piqué: "Nada de lo que se diga puede manchar nuestra historia"

El Real Madrid afrontará este miércoles un trascendental partido ante el Liverpool de cara a intentar conseguir un nuevo título de la UEFA Champions League. El equipo blanco trae un 3-1 de la ida en Valdebebas y quiere certificar el pase a la siguiente ronda ante el equipo inglés en Anfield.

Luka Modric fue el jugador que habló en rueda de prensa, además de Zinedine Zidane. El croata no se cortó cuando le preguntaron por lo sucedido con Gerard Piqué, ni por las quejas de Ronald Koeman y Gerard Piqué.

"Nada de lo que se dice fuera puede manchar nuestra historia o lo que estamos haciendo, para nada. Siempre hay muchas quejas contra nosotros, pero cuando eres el mejor equipo del mundo es normal que pase. Pero lo que se diga fuera y estas críticas no pueden manchar la imagen del club para nada, para nada", comentó Modric.

Al ser cuestionado por las noticias que salen de que Mbappé jugará el año que viene en el Real Madrid, Modric también quiso ser cauto aunque alabó al francés. "Es un gran jugador, lo ha demostrado en su selección y con el PSG y los grandes jugadores son siempre bienvenidos en el Real Madrid. Pero no sería correcto por mi parte hablar de jugadores de otros equipos, sobre todo en este momento de la temporada. Vamos a ver qué pasa la temporada que viene, pero como te he dicho, es un jugador top, uno de los mejores del mundo".

Además, no quiso poner excusas en cuanto a la situación física del equipo y dejó claro la fórmula que necesitan para pasar la eliminatoria. "Hemos trabajado ocho o nueve meses para estar en esta situación donde podemos pelear por todo, por LaLiga y por la Champions y ahora no nos podemos quejar de cansancio. No es fácil, pero tenemos que aguantar. ¿El partido ante el Liverpool? Lo que tenemos que hacer es defender muy bien y luego atacar, defender como equipo y atacar como equipo".

Por último, quiso dejar claro que no hay novedades en cuanto a su renovación. "Mi renovación va bien, pero no te puedo decir más. Yo siempre he dicho que quiero continuar en el Real Madrid, que estoy muy contento aquí y espero seguir el año que viene".