Klopp pide perdón tras sus declaraciones sobre Valdebebas

El pasado martes, poco antes del partido entre el Real Madrid y el Liverpool, Jürgen Klopp calificó el Alfredo Di Stéfano como un campo de entrenamiento, algo que no ha sentado bien en el equipo madridista.

"Este es nuestro estadio y estamos muy orgullosos de jugar en nuestro estadio Alfredo Di Stéfano", comentó Zinedine Zidane al término del partido, siendo como siempre muy educado pero evidenciando por el tono que las palabras del alemán no le habían gustado.

Este martes, una semana después y en la previa del encuentro de vuelta en Anfield, el alemán ha aprovechado una charla con RMC Sport para pedir disculpas... a su manera.

"Cuando hablé de un estadio 'real' he leído muchas historias acerca de lo que dije. No quise ser irrespetuoso. Si ellos piensan que ese es el estadio en el que deberían jugar me parece bien. Han jugado allí toda la temporada, conozco la situación, están ampliando o renovando el Bernabéu, no sé exactamente lo que están haciendo, pero está todo bien. Ahora, hacer una montaña de lo que dije, me parece un chiste, sinceramente. Pero si alguien piensa que fui irrespetuoso, mis disculpas, no fue mi intención", afirmó Klopp.