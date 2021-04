La batalla legal por las tarjetas ‘revolving’ no tiene visos de terminar a corto plazo. Su número de afectados ya supera al de perjudicados por las cláusulas suelo.

En septiembre de 2015, David contrató una tarjeta ‘revolving’ y hasta agosto de 2018 estuvo realizando compras con ella por importe cercano a 7.000€. Tras haberle pagado al banco alrededor de 7.000€, preguntó al emisor de la tarjeta cuánto debía. Para su sorpresa, se llevó una respuesta que no esperaba: debía otros 7.000€. Le habían aplicado un tipo de interés absolutamente desproporcionado, concretamente del 27,4%.

David se puso en manos de FACUA, y el Juzgado de Valladolid acabó condenando a la entidad financiera, que se vio obligada a anular el contrato y a renunciar a los intereses que reclamaba. El banco recurrió, pero la sentencia acaba de ser ratificada por la Audiencia Provincial de Valladolid.

La Justicia Europea confirma la usura de las tarjetas “revolving”

“Los emisores de esas tarjetas ‘revolving’ buscan que no se amortice del todo la deuda. Para ello se establece que no se cobre nunca todo el dinero que se va gastando con la tarjeta, las cantidades dispuestas, aunque estas sean pequeñas al principio. Así se va aumentando la cuantía sobre la que aplicar esos intereses usurarios”, nos cuenta nuestro compañero Eladio Meizoso.

Estos intereses desproporcionados acaban siendo anulados por los tribunales, pero ¿no se puede zanjar el problema desde el principio?

Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, asegura que “el Banco de España no tiene competencia para actuar contra la usura, por lo que para ello habría que plantearse un cambio legal”, y añade que “las administraciones deberían tener mecanismos para intervenir y frenar estos préstamos ‘revolving’, ya que son un fraude”.

Por suerte, la normativa europea de protección al consumidor y la ley española aprobada en 1908 para combatir la usura son compatibles, lo que permite que España pueda aplicar la ley contra esta práctica en las tarjetas ‘revolving’. Aun así, el coste final sigue siendo desmesurado.

España: el crédito más caro de Europa

En marzo de 2020, el Supremo calificó como usura el TAE del 26% de una tarjeta ‘revolving’ de Wizink. A partir de entonces, los tipos de interés han bajado, pero siguen siendo superiores al 22%. “El crédito en España es más caro que en el resto de Europa”, asegura Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN.

En la gran mayoría de los casos estos préstamos son concedidos a quienes no tienen capacidad de pagarlos. Suárez cuenta que, “dos, tres o cuatro de cada diez personas no van a pagar. Lo que supondrá que el resto tendrán que hacerse cargo de estos impagos”. Además, añade que no se puede dar un crédito irresponsable, ya que acabará generando un sobreendeudamiento.

Asimismo, los seguros de protección encarecen el producto, incrementando exponencialmente la TAE. Por esa razón, desde ASUFIN se recomienda prestar mucha atención a la letra pequeña de este tipo de seguros. ¿Qué sentido tiene que un préstamo de 3.000 euros lleve asociado un seguro de vida?