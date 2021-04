Javi Giner: ''Las clínicas de desintoxicación están llenas de gente ludópata"

La adicción a las drogas permanece en la sombra. O se cuenta desde la banalización absoluta, o se habla de ello desde el estigma y el estereotipo. Hay hipocresía en torno al consumo y a la toxicomanía, dice Javi Giner, autor de Yo adicto, un libro de autoficción que publica esta semana en Planeta y en el que aborda su caída en el mundo del alcohol y las drogas y su paso por una clínica de desintoxicación. "Es el libro que a mí me hubiera gustado haber leído cuando atravesaba este problema o mientras estaba ingresado en la clínica de desintoxicación, porque habría mitigado esa sensación de monstruosidad o de soledad tan abrasiva", cuenta en una entrevista en la Cadena SER.

Giner es cineasta, escritor. Hace un año veíamos Taxi Girl, obra de teatro sobre Anaís Nin, tiene varios cortometrajes y, además, es jefe de prensa de El Deseo, la productora de Almodóvar, y de la actriz Penélope Cruz. Conocido en el mundo del cine, ahora destapa una etapa de su vida dura con el objetivo de cambiar el relato.

"Lo escribí para acompañar a gente que no conozco. Sé que están ahí fuera porque yo he sido uno de ellos. Sí dejo claro que el libro no es una guía de cómo salir de la adicción, ni es un intento de seguir mi ejemplo. No soy ejemplo de nada, yo cuento mi testimonio y solo deseo que ese testimonio acompañe a estas personas que están fuera con esta enfermedad y que se sientan menos solas y dejen de tener vergüenza por pedir ayuda. Aunque suene cursi, hay una puerta que se abre. Es cierto que el camino es horroroso, que las van a pasar canutas, van a sufrir como perros, es incómodo y hay muchos obstáculos, pero no todo son malas noticias, ¿cuesta salir? Sí, mucho. ¿Se puede? Sí, se puede".

Cuentas que muy poca gente, salvo tu familia, conocía esa parte de tu vida, ¿cómo y cuándo decies que tienes que ir para adelante?

En el prólogo cuento cómo nace, que recibo una llamada del editor y me ofrecen escribir un libro de no ficción y yo dudo si hacerlo porque no tengo una voz respetada en ningún campo, no soy politólogo ni monitor de crossfit ni nutricionista y de qué iba a escribir yo, las opciones que me venían a la cabeza no me interesaban no quería hacer un libro sobre cine o sobre las películas de mi vida porque hay gente más preparada que yo y la idea me aburría. Y de una manera visceral entiendo que es una oportunidad de hablar de algo que me importa y he vivido en primera persona. Aunque no tenga una voz profesional sobre el tema, tengo una voz personal, porque he sido un adicto y creo que es un tema del que no se habla con rigor, ni con honestidad ni con naturalidad. Yo he sido sincero en este libro. Por ejemplo, ese momento en el que tomo la decisión de ingresar, que tiene que ver con mi madre, es algo que nunca había contado. Un recuerdo que hasta ahora solo había compartido con mis terapeutas, no fui capaz de verbalizarlo durante años, porque se convirtió en un momento muy traumático de mi vida, e incuso parejas que he tenido y con las que he convivido lo han descubierto ahora.

Entiendo que en ese momento, el siguiente paso es cómo contarlo, qué estilo utilizar, qué lenguaje es el mejor para no banalizar, para no culpabilizar, ¿cómo desarrollas ese proceso creativo?

Te soy sincero, surge de una forma absolutamente prosaica, no hay reflexión, de hecho, hay un momento en el libro que me planteo la duda de si estoy usando la forma correcta de hacerlo. He usado mi memoria y los diarios que escribí dentro de la clínica, que son de dos tipos. Hay diarios de mi proceso personal, donde cuento lo que me ocurre, cómo me siento, mis emociones… y luego en la clínica escribo muchísimos cuadernos de conversaciones, cosas que me llaman la atención, situaciones de esperpento.

O sea, que ya pensabas en escribir un libro en la clínica...

Yo ya ingresado pienso todo el rato que cuando salga voy a escribir una novela de ficción que transcurra en una clínica de desintoxicación, porque lo que estoy viviendo es tan brutal que pienso que merece la pena contarlo. Nunca lo llego a hacer y ahora lo que hago es escribir un libro real. No hay autoficción, lo que puede haber es alguna situación que yo no he transcrito los diálogos y los he recreado, pero incluso están basados en situaciones reales. Me ha ocurrido que hay momentos donde hay ciertas conversaciones o pasajes que la gente piensa que son las partes que he creado, por así decirlo, pero que son las más reales, son transcripciones directas de conversaciones que teníamos.

¿Y en qué autores te has inspirado?

Yo he tenido literariamente hablando padrinos imaginarios y se han acabado colando, está Carrère, que es una de las dos citas es de él Delphine de Vigan, Nick Flynn, Leopoldo María Panero. También está James Rhodes con Instrumental e incluso Sedaris con esa especie de choteo continuo con la realidad. Son mis padrinos imaginarios a los que le debo, de alguna manera, la forma del libro. Es verdad que los momentos que transcribo el diario mi diario me impide no cambiar ni una coma. Las que salen son literalmente lo que escribí en esos cuadernos.

Hay en el libro una idea potente que es la apropiación del lenguaje para romper el estereotipo en torno al "yonqui", muy a la manera de como el colectivo LGTBIQ ha hecho con el término "queer" o "maricón", ¿por qué era importante defender esto para ti?

Las palabras no solo curan, también producen dolor, y el lenguaje y lo que decimos muchas veces dañan, y a niveles muy profundos. De la misma manera que es importante que el colectivo LGTBI se apropie del término “maricón”, que se ha usado para crear estigma, para oprimir para vejar, y reapropiarse esa palabra es vaciarla de su significado de laguna manera y adoptarla con orgullo. El término yonqui es paralelo, porque el yonqui es el yonqui desdentado de la epidemia de la heroína que daba el palo a las viejas y te amenazaba con una jeringuilla, y ese yonqui ha generado rechado, condena juicio social y todos los estigmas asociados a que yo digo yonqui y en tu cerebro aparece una imagen concreta. Para mí es importante reapropiarme de esa palabra y decir yo soy yonqui, porque yo también lo soy. Yo no voy a decir soy yonqui con orgullo, ojalá no lo hubiera sido, pero ya que lo soy, voy a ser consecuente con eso y voy a enorgullecerme de esa palabra. Mi libro es un ejemplo, o intenta serlo, de que yonqui como concepto puede ser muchas otras cosas.

¿Es la hipocresía social en torno a las drogas y al alcohol la que ha impedido que haya buenos relatos en la ficción y en la realidad de lo que son las adicciones? Lo digo porque es curioso que en determinados estratos sociales esté mejor visto beber o drogarse que en otros, ¿Es la adicción transversal?

Las clínicas de desintoxicación de medio mundo están llenas de hijos de. Si hay un fenómeno transversal, como ocurre por ejemplo con la violencia de género, es el de la adicción. No conoce clases, ni razas, ni géneros. Hay adictos de todo tipo y de toda condición. Es importante hablar de estos temas, evitar mirar para otro lado y hacerlo con rigor, no de forma frívola con estereotipos y prejuicios. Eso no ayuda a nadie, ni a la sociedad ni a las personas que están atravesando la enfermedad. Yo estoy en contra de esa cosa que establece que hablar de estas problemáticas las fomentan. Cariño, la adicción no necesita más publicidad. No podemos quedarnos en el "no te drogues que es malo", porque eso no le sirve a nadie. Yo no me drogaba porque pensara que era bueno. La toxicomanía es una enfermedad, pero el consumo de sustancias no es la enfermedad, la enfermedad es todo lo que esconde el consumo de sustancias. Es decir, estamos ante una enfermedad emocional y psicológica que tiene que ver con la gestión emocional, los miedos, los complejos, la soledad… Son cosas que nos ocurren a todos.

Hay un episodio especialmente duro que es cuando hablas de tus padres y la responsabilidad de la educación en las adicciones, un patrón que se repite en otras personas y generaciones, por eso no sé si además del análisis psicológico de la enfermedad, debería haber un análisis sociológico

Vivimos en una sociedad de la imagen y no hace falta ser Bauman para llegar a esa conclusión, vivimos en la sociedad de no hables de eso, que no se sepa. Una sociedad en la que si estás mal lo solucionas subiendo una foto monísima a Instagram. Hay muy poca verdad en eso. Yo en la clínica me doy cuenta de que llevo 30 años manteniendo conversaciones de las que el 95 % no tiene la mínima importancia, porque nos relacionamos desde la superficie y no es porque nosotros decidimos eso, es lo que nos han enseñado. Yo no puedo culpar a mis padres, pero sí puedo ver de dónde vienen las cosas. No puedo entender que en el colegio sepamos historia, matemáticas, física, literatura, pero no haya una clase de gestión emocional. Nadie nos enseña a identificar nuestras emociones y a qué hacer con ellas. Esa sociedad es consecuencia de un tipo de educación. Vivimos en un país crispado, con una situación de pandemia mundial, de incertidumbre ansiedad, presión, de todo… ¡Cómo cojones no vamos a hablar de salud mental! El precio que estamos pagando todos por lo que está ocurriendo es enorme.

Hablas de la salud mental como el caldo de cultivo para que se desarrolle una adicción, entiendo que las críticas en el Congreso a Errejón no ayudan en esto

Es que si Errejón trae al congreso el tema de la salud mental en términos generales y se le grita de esa manera... Cuando hablamos de una toxicomanía o una esquizofrenia paranoide estamos hablando de enfermedades severas, extremas. Si como sociedad no estamos preparados, con los recursos necesarios, para tratar la ansiedad, imagina algo tan importante y grave como esto. Una toxicomanía es imposible curar sin ayuda, sin acompañamiento y casi, me atrevería decir, sin una terapia diaria de varias veces al día. No en un ambulatorio donde ves un médico cada tres meses, eso podría ser el último de los peldaños de una desintoxicación.

Y ahí repercute la brecha de clase. Tú lo mencionas en el ensayo, que estabas en la clínica porque lo podías pagar y al que final no podías dejar de pensar en que era un negocio

Me consta que hay recursos públicos, los conozco, y sé que hay gente que ha superado la adicción en clínicas públicas, pero sé que no hay suficientes recursos para lo grande que esta problemática es y, además, tan extendida, porque es mucho más común de lo que se piensa. El mundo está lleno de adictos que no tienen ni idea de que lo son. A mí me generaba una incomodidad muy grande saber que en parte había un negocio. Es cierto que es el sistema capitalista, en el que nos movemos por oferta y demanda y todo tiene un coste, y acepto que es así. Mi problema era el exceso de beneficio económico, que de repente haya instituciones que se lucren a través del sufrimiento de otras personas desesperadas. Es el mismo problema que tengo con el sistema de salud americano. No hablamos de una operación de cirugía estética hablamos de vidas humanas. No me atrevería a criticar la salud pública porque soy un defensor total, pero me gustaría que hubiera muchos más recursos de los que hay, porque el alcohol y las drogas no van a desaparecer. Es algo que va por ciclos: en los 80 fue la heroína y en los últimos cinco años hemos asistido a a epidemia de la ludopatía y ahora las clínicas están llenas de gente joven ludópata perdida que se ha lapidado toda la economía familiar. Así que o le ponemos solución con recursos, información y educación o solo podemos esperar a la siguiente ola.

En ese contexto, entiendo que ver a Miguel Bosé banalizar sobre las drogas ha sido duro...

Me cabreo mucho por dos razones. Primero porque es mentira. Yo soy un adicto. He superado una adicción y, desde que la superé hace doce años, vivo con gente que o son toxicómanos o médicos relacionados con ello. Sé de lo que hablo y lo que dijo Bosé es directamente mentira. Nadie que consuma dos gramos de cocaína durante 20 años, que es una enfermedad, sale de ella sin ayuda. Y menos porque un día tiene una Epifanía yendo a un escenario y decide que nunca más va a consumirla. Es que se le escucha hablar y parece que es alguien que decide un día no usar prendas de color rojo. No es tan sencillo, porque si lo fuera no habría un problema con las drogas, la gente se drogaría y lo dejaría cuando ellos quisieran y eso es mentira, es falso y es peligrosísimo. Los profesionales de la toxicomanía se dejan los cuernos a diario para que la gente pida ayuda y la obtenga. Que una persona se plante en televisión y diga esa barbaridad y diga que lo hizo solo porque tiene fuerza mental… ¿qué quiere decir? ¿el resto no la tenemos? ¿los que se han quedado por el camino no tenían es a fuerza mental? Es de una megalomanía presuntuosa decir eso. Una aberración y, sobre todo, no ayuda. Si vas a hablar de eso hazlo con rigor y generosidad, que tu testimonio sirva para poner luz, no para victimizar al enfermo.

El libro acaba en el momento en que sales de la clínica, pero entiendo que el trabajo psicológico sigue siendo importante. Vives en un ambiente en el que hay muchas fiestas y donde el alcohol está instaladísimo en el día a día de la sociedad, ¿cómo se supera eso? ¿cómo se enfrenta uno, después de salir de una clínica de desintoxicación, al típico tío que dice "venga, tómate una"?

Cuando has estado tan cerca de saber que te ibas al otro barrio, cuando has visto las llamas del infierno tan cerca, lo que te digan en una fiesta no tiene la menor importancia. Y con la desintoxicacion ocurre que relativizas, no solo lo que te pasa a ti, cuando vives situaciones cono las que yo he vivido en la clínica, la relativización es instantánea. Lo vivo con mucha protección, siendo muy consciente de lo que estoy haciendo, con quien, las primeras veces que me enfrento a esas situaciones lo hago acompañado de gente que sabe mi problema para si mi ansiedad o lo que sea me arrastra de los pelos y me puede sacar de allí. Aprendes formas de protección, pero realmente cuando superas una adicción bien, lo que obtienes de vuelta es tan positivo, que al final no sientes que has renunciado a nada, sino que has ganado una oportunidad y muchísimas cosas. Ya no hay fiesta que me vaya a dar tanto placer como el que descubro en mi día a día con otras cosas, como leer un buen libro pasar tiempo con mis amigos.