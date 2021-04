En la actualidad, hay jugadores fuertemente vinculados con el ecosistema que nos rodean y que ser deportista de élite y satisfacer esas necesidades no tiene por qué ser un impedimento para llevar un estilo de vida diferente. Es el caso del veganismo que se da en cada vez más jugadores en el fútbol de primer nivel. Dos ejemplos de españoles que lo practican son Héctor Bellerín o Saúl Ñíguez. Este último ha sufrido un fuerte bajón físico que algunos lo justifican con ese 'cambio de vida'.

El aspecto de la nutrición en el deporte es uno de los campos que más se ha profesionalizado y en los que más se ha avanzado a lo largo de la historia del fútbol. Sobre este tema estuvo hablando nuestro Sanedrín de exfutbolistas y contando anécdotas como la de Álvaro Benito y el nutricionista que trajo Fabio Capello, en su primera etapa como técnico del Real Madrid:

"Nadie nos había dicho qué debíamos comer o qué no. El año que viene Fabio (Capello) nos hace unas pruebas a todos en pretemporada, nos hace una reunión individual, que nos pone en contacto con el nutricionista y los valores que hemos dado... y yo tenía 19 años, y me dice Fabio: '¡Tú estás gordo!", a lo que Álvaro Benito contestó "Que voy a estar yo gordo, si estoy rapídisimo", y me contestó 'Tienes estos valores, tienes que llegar a este peso". Un reto que nuestro míster cumplió en 2-3 semanas: "Me puse dos semanas cuidando la alimentación 2-3 semanas y volaba", contó en El Sanedrín.

Por otro lado está Gustavo López que tuvo más margen de maniobra a la hora de 'pecar' en el aspecto nutricional: "Morcilla, chorizo, mollejas y riñónes lo que no nos permitían comer desde el club", apuntó.

El bajón del Atlético de Madrid

En un tramo de Liga apasionante que queda por vivir con tres y hasta 4 candidatos de cara al título, analizamos en El Sanedrín el porqué del bajón de los colchoneros y Álvaro Benito tiene localizado el momento.

Álvaro Benito: "El bajón del Atleti comenzó cuando, por causas diferentes, uno fue por lesión y otro fue por sanción a Trippier, fallaron los carrileros. Desde aquel momento que tuvo 6-7 partidos que se perdió Carrasco o incluso alguno más, desde ese momento el Atleti no volvió a ser el mismo de la primera vuelta. Empecé a ver que había problemas. Ese fue el punto clave en el que el Atlético bajó el ritmo"

Kiko: "El equipo empezó a recular antes de tiempo. Simeone se obcecó con los 5 centrales", apunta el exdelantero de los colchoneros que apunta a las decisiones del entrenador argentino en la plantilla rojiblanca.