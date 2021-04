A 24 horas para la vuelta de los cuartos de final de la Champions entre Liverpool y Real Madrid en Anfield, Manu Carreño charló con Adrián San Miguel, portero red, en El Larguero para repasar cuáles son las sensaciones del guardameta y del vestuario de cara a una eliminatoria en la que necesitarán ganar por dos goles ante unos blancos que están salvando los grandes partidos con creces.

Sobre las posiilidades del Real Madrid en Anfield, estas son las esperanzas de los compañeros de Adrián en Liverpool: "Por supuesto que hay fe. Cosas peores se han levantado en Anfield. Es cierto que todo está muy a favor del Real Madrid, pero lo vamos a intentar. Daremos una imagen mucho mejor que la que dimos en el Alfredo di Stéfano", apuesta de cara al partido de vuelta de la Champions League. Una de esas grandes noches reds fue frente al FC Barcelona en el año 2018, año en el que ganaron la Champions League apelando al factor público, con el que no contarán este año: "En el momento que el Barcelona saltó a Anfield el público ya creó ese ambiente y ellos lo han notado. Frente al Real Madrid esperemos crear nosotros ese ambiente".

En una temporada que no está siendo fácil para Klopp y en la que lucharán, no por el título, sino por los puestos Champions, notan demasiado la ausencia de gente en las gradas: "Sí, creo que nos afecta no tener público, como a todos, pero es verdad que Anfield aprieta. En partidos como el del miércoles te da ese primer gol".

Respecto a los estadios, el técnico alemán del Liverpool no dudó en cargar contra el campo en el que está jugando el Real Madrid este año por las obras del Santiago Bernabéu, y le dio la razón, así lo explicó: "En parte Klopp lleva razón, aquí estamos jugando en grandes estadios. Las veces que estuvimos en aquel estadio fue entrenando y creo que nos faltó esa intensidad, aunque no es ninguna excusa. Nos faltó ese plus", se queja el sevillano.

Con el futuro de Adrián San Miguel en el aire, puesto que es su último año de contrato con los red: "En diciembre el míster decidió que otro chico jugase por delante de mí, tengo que trabajar para remediarlo. Se me acaba el contrato esta temporada y desde el club me dijeron que están contentos conmigo pero hay que sentarse y hablar bien las cosas". Sobre su regreso a España, así de optimista se encuentra aunque no se cierra solamente a la vuelta al Real Betis: "Hay 20 equipos en LaLiga. Bravo y Joel han cumplido bien, todavía me queda mucho fútbol. Desde hace 9 años que estoy fuera y sería bonito volver, para que mentir", sentenció Adrián San Miguel en El Larguero, a escasas 24 horas de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.