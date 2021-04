Canciones de abril: Espanto, Evripidis and his tragedies, Jungle, Clara Luciani, Pantocrator, Sexy Zebras...

Hace unos días hablábamos con Delaporte y confesaban que hacer música en mitad de una pandemia es una lucha constante: "No puedes programar nada, es una ducha fría de realidad. Nada es seguro en el sentido de que siempre puede pasar algo y se puede ir al garete, pero bueno, es una lección de humildad, en el sentido de estar con los pies en la tierra de que todo lo que se puede hacer es como un regalo”. Así que vamos a tomarnos como un regalo todos los temas y discos nuevos que se siguen publicando pese a todo.

Ya no es marzo, pero este mes las mujeres siguen teniendo mucho protagonismo en nuestra lista: Núria Graham, Joana Serrat, Clara Luciani, Teresa de Espanto, las Martas de Marcos y Molduras y Pantocrator son algunas de las voces femeninas que podrás escuchar junto a Evripidis and his tragedies, Sexy Zebras, Clap Your Hands Say Yeah y Jungle. Un variadito que va desde el funky al pop, con un poco de rock y algo de humor.

Fotos con las autoridades (Espanto)

Todos hemos tenido un compañero de trabajo trepa. Un pelota confeso al que no le importa quedar en evidencia con tal de salir siempre en la foto. Un ser mezquino siempre dispuesto a hincar rodilla porque lleva el servilismo en su ADN. Y de eso, más o menos, hablan los riojanos Teresa Jimeno y Luis F. Bayo es un su último single. Pero hay cierta disonancia entre la letra —que no deja de ser una caricatura— y la música, que nos invita a bailar de forma exagerada, transportándonos de inmediato a una suerte de guateque pandémico. Solo que es gracias a esa disonancia, justamente, que Espanto encaja tan bien en el universo irónico, absurdo y (a veces) surrealista de Austrohúngaro. Una discográfica que apuesta por bandas totalmente ajenas a las autoridades y que, precisamente por eso, nos encanta.

El Gobierno de China (Pantocrator)

Siguiendo el tono electoral que nos espera durante este mes de abril, la banda catalana Pantocrator ha decidido comunismo (?) antes que libertad. "Yo quiero ser el gobierno de China / tu líder, tu heroína", cantan en el estribillo de su nuevo tema que viene a ser otro petardazo como No te puto pilles (esta se coló en lo más de lo más de nuestra lista de lo mejor del 2020) o El ministerio de básicas que tanto nos han gustado. Siguen exponiendo una batería de dramones existenciales pero esta vez erigiéndose a lo Xi Jinping para vigilar cada uno de los pasos que da la gente de su alrededor. Pop desenfadado pero cañero que ha conseguido un sonido inconfundible. ¿Sabéis eso de "esto es Pantocrator"? Pues eso es lo que te va a pasar a partir de ahora cada vez que escuches la voz de Marta Delmont. El Gobierno de China es el primer y único adelanto de El chungo colectivo, el EP que está apunto de salir.

Tonterías (Sexy zebras)

Los madrileños Sexy Zebras publicarán este 2021 su quinto disco de estudio tras cuatro años de silencio. Tienen que estar que se suben por las paredes porque es una banda eminentemente de directo, pero grabándolo el álbum ya se habrán quitado parte del gusanillo. Tonterías es el primer adelanto de Calle Liberación, la calle donde empezó el grupo y que pone título a ese trabajo tan esperado. Sigue la estela de muchos de sus temas: frases repetitivas que se te meten en el cerebelo y guitarras potentes en el estribillo. Gabi Montes, vocalista y bajista de la banda, habla de esta canción como una catarsis: "Hemos vivido una revolución como banda y también como amigos. En estos años hemos confundido muchas veces el fondo con las formas, hemos perdido tantas veces el foco de lo que somos con mierda superficial que para mí esta canción es un grito de perdón hacía nosotros mismos".

At Last (Núria Graham)

A Marjorie, el ultimo disco de Núria Graham, no le prestamos la atención merecida. ¡Mea culpa! Por suerte, la artista de Vic se había guardado un comodín. At last surgió de uno de esos momentos vitales en los que tienes que sacar el mapa y la brújula para situarte y volver a tomar decisiones. Un momento que, si te pilla con ancestros irlandeses y recorriendo en tren la costa del Maresme, como en su caso, puede desatar fuerzas ocultas. Porque no, lo estribillo de At last no es normal...

The reason (Evripidis and his tragedies)

Con este nombre... ¿de qué podría hablar Evripidis? Tragedias. En este caso es un tema que destacamos de su sorprendente disco Neos Kosmos(Snap! Clap! Club) y que se trata de una canción de amor de synth pop para la era de la ansiedad. El artista griego afincado en Barcelona ya tenía escrito hace unos años cuando pasaba una encrucijada momento emocional: luchaba contra la pérdida de un amigo pero a la vez pasaba por una gran relación amorosa. A su lado estaba el conflicto del brexit, Donald Trump haciendo de las suyas y la extrema derecha subiendo como la espuma. Ante todo esto, Evripidis and his tragedies se refugió en el amor, el humor y el sarcasmo para crear esta enbriagadora canción.

Pictures (Joana Serrat)

Joana Serrat se une a la lista de los que preparan lanzamiento para este 2021 después de años sin canciones nuevas. Se llamará Hardcore from the hearth y que lo ha grabado en Texas, junto a músicos procedentes de grupos como Midlake, BNQT, Mercury Rev y First Aid Kit, y de artistas como St. Vincent, Sharon Van Etten y John Grant entre otros. Pictures es el avance de ese disco y habla de ese cambio de mentalidad que se ha producido en ella —y mucha gente a raíz de la pandemia— que se basa principalmente en vivir el presente sin pensar tanto en planes a largo plazo o posponer planes buscando el momento que creemos que es adecuado.

Keep moving (Jungle)

La música tiene superpoderes. ¿Qué otra cosa podría explicar que al escuchar Respect, de Aretha Franklin, de repente puedas sentirte poseído por el espíritu de una corista negra de los años 60? Por suerte, con bandas como Metronomy, Parcels o Daft Punk —que el dios del nu-disco los tenga en su gloria— experimentamos sensaciones similares. Y Con Jungle, la banda londinense liderada por Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson, el power de la corista negra que todos llevamos dentro reaparece en toda su inmensidad. Que en Keep Moving nos pidan que sigamos bailando, de hecho, resulta un tanto redundante... ¿Acaso hay opción?

Hesitating Nation (Clap Your Hands Say Yeah)

A propósito de cómo ha triunfado en Europa la ya célebre foto de Olmo Calvo en la que aparecen unos turistas franceses de fiesta en el centro de Madrid, con cubatas y una bolsa de El Corte Inglés, Daniel Verdú decía en El País hace unos días que nada reconforta tanto como una imagen que confirma viejos prejuicios. A nosotros, con Clap Your Hands Say Yeah, nos pasa algo parecido. Allá por 2005, Alec Ounsworth fue el único capaz de disputarle protagonismo a Arcade Fire. Pero su popularidad, con los años, siguió derroteros totalmente distintos. Mientras critica y público encumbraba a los de Montreal, el autor de The Skin Of My Yellow Country Teeth veía como a sus discos se les reservaba —injustamente— un lugar mucho más discreto. Ahora, con el soberbio New Fragility, tenemos la oportunidad de redimirnos porque nuestros prejuicios vuelven a susurrarnos que este músico de Philadelphia es un genio... y Hesitating Nation lo vuelve a confirmar.

Los ratos contigo (Marcos y Molduras)



Hemos leído por ahí que son abrazables y es verdad, Marcos y Molduras hacen pop abrazable. Ya nos gustaron mucho con su debut Te espero en casa pero es que han seguido la línea con Los ratos contigo y claro, en Fuego y Chinchetas nos encanta su mood y su bedroom-pop. Ya nos conocéis. Además, esta recomendación es doble ya que este tema va de la mano con el single que ha lanzado Malamute que es Solo confío en mi perro. Dos canciones que hablan de las rutinas, de pasear al perro, de disfrutar del día a día con una persona. Algo que antes quizás nos parecería hasta aburrido pero que a día de hoy se ha convertido en algo muy valioso.



Le reste (Clara Luciani)

Solo ha publicado un disco, Sainte-Victoire (2018), pero con él Clara Luciani revolucionó el panorama musical francés. Ya está ultimando su próximo trabajo y este primer adelanto no nos puede gustar más. Bueno, quizá con el videoclip todavía un poco más. Coeur se publicará el próximo 11 de junio y, aunque la situación este año sigue siendo incierta, la cantante ha prometido llenar este 2021 de purpurina. La música francesa no termina de cuajar en nuestro país pero Clara Luciani tiene la oportunidad de subirse a muchos festivales.