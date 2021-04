Otra manipulación independentista

TV3, la emisora del Gobierno catalán, llevó a Javier Cercas a hablar de su novela Independencia y como no le gustaron a los agentes del procés las respuestas del escritor tergiversaron antiguos discursos suyos para convertirlo en el reaccionario que no es. El objeto es desprestigiarlo para que sus opiniones contrarias a los modos con que el independentismo manipula todo lo que toca no penetren en la ciudadanía catalana, a la que quieren dependiente de un solo lado de la historia. El insulto generalmente anónimo que ahora sufre Cercas en las redes es un nuevo episodio de ataque a un ciudadano sobre el que cae la agresión del insulto.