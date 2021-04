"Nunca había visto imágenes así": 'Vivotecnia' un caso de maltrato animal en ensayos científicos

En 2018 una trabajadora del laboratorio Vivotecnia empezó a grabar a sus compañeros. Experimentaban con animales, pero ella quiso denunciar la mala praxis. Su identidad no ha sido desvelada, pero sus imágenes las ha difundido dos años después la ONG Cruelty Free. El escándalo lo destapó Reino Unido y ha reabierto el debate sobre la experimentación animal. Bárbara González es bioquímica y una de las activistas que se están manifestando a diario a las puertas del laboratorio Vivotecnia en Tres Cantos, Madrid. "El problema del vídeo es que no me sorprende: Pero sí me sorprenden las vejaciones verbales, el ensañamiento", lamenta la activista. El vídeo deja en el aire dos preguntas. Una se responde sola: ¿Qué aporta a la investigación insultar a un animal o tratarlo con desdén? Nada. La otra pregunta es más compleja: ¿Qué garantías tiene un ciudadano de que esto no ocurre en otros laboratorios?

Lluís Montoliu, que preside el Comité de Ética del Centro Superior de Investigaciones Científicas, está horrorizado con las imágenes. "Me ha horrorizado la falta de empatía. Nosotros enseñamos a los técnicos el respeto que les debemos a los animales", explica Montoliu. Este investigador que además es miembro del grupo de trabajo de la Confederación de Sociedades Científicas de España sobre Experimentación Animal advierte de que las imágenes son la excepción, no la norma. "La inmensa mayoría de instituciones que trabajan con animales lo hacen con rigor, con responsabilidad y cumpliendo la ley. Esto es rechazable y excepcional", aclara Montoliu.

¿Es posible una experimentación sin animales?

De momento, los científicos no han alcanzado ni el consenso ni las garantías necesarias para avanzar en la investigación sin pasar por la experimentación animal. Sin embargo, aclara Montoliu, sí hay una guía a seguir: "Hay que seguir tres ideas. La de reemplazo, reducción y refinamiento. Estos principios se refieren a reemplazar los estudios con animales por métodos alternativos siempre que sea posible; reducir el número de animales en cada procedimiento a los estrictamente necesarios para poder obtener resultados concluyentes y aplicar en todo momento los métodos más avanzados en el cuidado y uso de los animales que maximicen su bienestar animal y minimicen su posible daño".

El maltrato animal en España tiene un amplio abanico de ejemplos: perros a los que se deja tirados en la carretera, caballos desnutridos o animales exóticos abandonados. En España, las investigaciones por maltrato animal se han multiplicado en los últimos años. Según los datos de la Fiscalía, en una década, hemos pasado de las 200 diligencias de 2009 a las más de 1.100 de 2019.

En la lucha contra el maltrato animal, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil tienen un papel fundamental. Son ellos los que se dedican a perseguirlo y a encontrar a los culpables. Ana Prieto, sargento de la Jefatura del Seprona de la Guardia Civil, reconoce que la conciencia ciudadana ha mejorado mucho. En 2020, detuvieron a 627 personas. A pesar del estado de alarma, la cifra se quedó muy cerca de la del año anterior. No sólo ha aumentado la colaboración ciudadana, también se utilizan técnicas nuevas para atrapar al que maltrata o tortura a un animal. "Ahora utilizamos técnicas de ADN y autopsias para atrapar al culpable", explica la sargento Prieto.