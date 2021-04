Javier Cercas, en Hora 25: "Lo que intentan es que me vaya o me calle y ni me voy a ir ni me voy a callar"

En las últimas horas el escritor Javier Cercas ha sido diana de múltiples ataques por parte del nacionalismo catalán. Le acusan de haber alentado una intervención militar en Cataluña, extremo que él ha definido como "un bulo de gran refinamiento". El escritor participó en un programa de TV3 para presentar su novela 'Independencia' y la adaptación teatral de su famoso libro sobre el 23-F 'Anatomía de un instante'. Algunas de sus declaraciones, entre otras el papel que tuvo el rey Juan Carlos I en el intento del golpe de Estado, agitaron el avispero del independentismo y varios diputados secesionistas vertieron duros ataques contra él en redes sociales. Hablamos con Cercas en Hora 25.

La polémica, explicada por Cercas

Es una tergiversación, es una manipulación, muy refinada, digna de la Stasi, porque además como tú sabes las mejores mentiras, las mentiras más perversas son las que contienen algo de verdad. Rápidamente: aquel día se daba la medalla de Extremadura y entre los premiados estaba también la UME. La UME, como indica en sus propios protocolos, se dedica a la gestión de catástrofes y demás. Siempre tarea humanitaria. Van a estas tareas, a estas zonas de catástrofe a echar una mano. Yo conocía esa unidad, estuve con el general que la lleva, por la noche se celebró el acto. Yo allí me reclamaba como catalán, a mucha honra, decía por ejemplo que "quien ataca a Cataluña es un bárbaro" porque los andaluces que han venido a Cataluña son igual de catalanes, etcétera.

En un momento yo digo que soy un partidario feroz del aburrimiento en política, de un aburrimiento escandinavo o como mínimo suizo. Eso es lo que me gusta a mí en la política. Las aventuras me encantan, pero en los libros, en el cine y en general en la vida privada, en la vida pública vade retro Satanás, ahí tedio total. Porque -y aquí viene la frase sacada de contexto- porque cuando la política se llena de pasión, de emoción y de aventuras, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años ya puedes echar a correr. Y como el general estaba ahí dije pues ya puedes llamar al general, a la UME. La gente se rio porque evidentemente era una broma, es decir, el sentido que le han dado a la frase en las redes sociales y en otros medios es que yo llamaba a la intervención del ejército y entrar en Cataluña a sangre y fuego. El sentido de la frase es justamente lo contrario.

El tuit y su repercusión

Aquí la clave de todo es que ese tuit, lo que incendia esto, es un tuit justo cuando yo estoy en un programa de televisión catalán. Esto es un intento de intimidación. Claramente. Esto es un bulo intimidatorio, que forma parte de una campaña organizada desde hace muchos años, desde que yo me pronuncié contra el procés. Ha habido una auténtica campaña perfectamente organizada. Esto ocurrió cuando yo estaba en el programa de máxima audiencia catalana TV3. Cada vez que voy allí se arma un circo de este tipo.

En esta entrevista yo dije una cosa que los encendió. Una, que España según todos los estudios de calidad democrática es una democracia completa, plena. Dos, el rey Juan Carlos I no organizó el intento de golpe de Estado del 23 de febrero, sino que lo paró. Y tres, dije que las élites catalanas estaban al frente del procés cuando se inició. Al día siguiente se lanza un diluvio de insultos. El último de los cuáles es este bulo con pretensiones intimidatorias. Yo he hecho dos cosas. Estas cosas han pasado muchas veces, pero esta vez no la voy a dejar pasar. No existen las democracias perfectas, pero son infinitamente perfectibles. Esta gente no entiende que España es una democracia. Mi abogado me dice que es difícil que la denuncia prospere. Esto es la gota que colma el vaso. Yo soy una anécdota. La categoría es el odio, el guerracivilismo que hay gente empeñada en crear.

Una diputada me ha llamado fascista y de todo. Hay periódicos donde hay decenas de artículos que piden cárcel para mí. Están intentando imponer un clima de guerracivilismo y de odio y de intimidación. Sencillamente intimidación. Lo que intentan es que me vaya o me calle y ni me voy a ir ni me voy a callar. Porque esta es mi casa.

Yo hablo catalán y lo hablo muy bien. Yo soy de Gerona y hablo muy bien catalán. Si soy capaz cuento chistes porque me encantan, soy educado, razonable y eso en prime time es terrible. No les gusta. Porque todos sabemos que los españoles somos fascistas, malcarados, etc. Esto ha aflorado ahora, pero no suelen hacerlo porque se dan solo en Cataluña. Esto no sale de aquí y nadie se entera. Pero esta vez va a salir.

Lo han compartido diputados de Junts, Lluis Llach, periodistas de primera categoría, me están diciendo que están borrando los tuits porque podían tener problemas legales. Yo soy una anécdota. Yo no me voy a callar, ni me voy a ir. Nadie me ha llamado para pedirme disculpas, lo que sí he tenido es una oleada de solidaridad que agradezco mucho. Cada vez que voy a TV3 sucede y a veces peor que esta. Siempre lo he dejado pasar, pero esta vez ya no. Si hay que emprender acciones legales se emprenden. Porque esto hay que pararlo, no es una cuestión solo mía, sino de todos. No podemos permitir que se genere un clima guerracivilista.