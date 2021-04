Políticos en Twitter, capítulo mil

Twitter es una representación igual de valiosa que la calle pero más mezquina y más brutal por la sencilla razón de que un miserable insulta con más facilidad cuando no le pueden responder, o cuando pierdes más que ganas respondiéndole. Yo entiendo a muchos perfiles, la mayoría, que dicen que es Twitter es bueno y sano si uno crea si microcosmos con cuidado. Yo era uno de esos perfiles, yo he tenido más buenas noticias en Twitter que mala, pero mi presencia allí ya es poco menos que promocional, más por aburrimiento que otra cosa. Pero ni yo ni la mayoría de los demás perfiles somos Ada Colau, ni cualquier mujer con su fama y con su proyección. Que te insulte uno de vez en cuando no es lo mismo que te insulten o amenacen mil por sistema, y si los bloquean aparecen otros mil. Una mujer como Ada Colau, y hay unas cuantas en España, sobre todo políticas y periodistas, que decidan usar Twitter para conversar y dar su opinión, es raro que no reciban el primer insulto en los primeros cinco minutos. A ser posible sobre su físico. La mayor parte de las veces, si opinan con libertad y de asuntos políticos, estas mujeres escriben asumiendo como natural que serán objeto de un linchamiento constante y pesado. Por qué vas a aguantar eso siempre. Qué necesidad hay. Es que si te vas ganan, te dicen. Pero qué ganan exactamente. ¿Ganan la alcaldía de Barcelona? Yo creo que el problema no lo tiene Ada Colau con su marcha, el problema lo tiene Twitter con los que se quedan.