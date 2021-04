A la espera del debate de mañana en el Congreso, hoy sabemos por el presidente Sánchez que las ayudas europeas quieren recuperar aquel espíritu del primer socialismo de Felipe González, explicitado descaradamente por Alfonso Guerra. Modernizar España hasta que no la reconozca ni la madre que la parió. Hay otro hilo conductor que enlaza las dos etapas, Europa. Además de por el retraso acumulado, entonces era imprescindible para poder acceder a la Comunidad Económica. El granito del que dependía también cerrarle la puerta a cualquier involución nostálgica. Hoy, en cambio, es la Unión la que exige la modernización de este país a cambio de unas ayudas e inversiones nunca vistas. Se reserva, como es lógico, supervisar los trabajos antes, durante y después, para diluir recelos y susceptibilidades. Que esos del sur, ya se sabe cómo somos.

En principio, la música de lo avalado hoy por el Consejo de Ministros suena tan bien como imprescindible se hace conocer la letra que en buena parte está todavía por escribir, especialmente la pequeña, la equivalente al reglamento que puede acabar matizando tanto una ley hasta desfigurarla. Esto es lo que preocupa realmente a Bruselas, según el The Economist. No la capacidad de invertir el dinero, sino la burocracia que acompañe y condicione el ritmo que mueva toda esta extraordinaria dotación que debe repercutir en el ciudadano con rapidez y sin dilación. Y en este sentido, la pandemia, tristemente, ha vuelto a poner de manifiesto aquella vieja tradición ya denunciada por Mariano José de Larra hace casi doscientos años. Y eso me temo que no pasa solo por comprometerse a la digitalización de las administraciones públicas y a evitar la temporalidad de algunos de sus trabajadores. Pasa por erradicar definitivamente aquel vuelva usted mañana.