Ousman Umar: "Cuando llegué a España me desmontaron todos mis prejuicios del país de los blancos"

Todos tenemos un viaje que contar y en una cafetería en la esquina con Calle del Bruc, en Barcelona, la cafetería Ítaka, encontramos un buen lugar para conocer la odisea particular de quien podría estar sentado en la mesa de al lado, tomando un café.

Ousman Umar, quien acaba de publicar Desde el país de los blancos trabaja cerca de allí en la ONG ‘Feeding minds’ (‘Alimentando mentes’. Natural de Ghana, “de un pueblo muy pequeño”, Umar no sabe a ciencia cierta la edad que tiene, pues, en su tribu “no tenía mucha importancia”.

Cuando él nació su madre murió y su padre, que era chamán, pudo salvarle la vida. Una vida que comenzó viviendo con “toda la sencillez”. Más o menos con 9 años, recuerda que se marchó por “curiosidad” de su pueblo natal. Primero a una gran ciudad de Ghana y después a la capital, Acra. Allí iba al puerto, veía los barcos cargados de máquinas y se preguntaba: “¿Quiénes son los blancos? ¿Por qué ellos pueden hacer esas cosas y yo no?”.

Acabó cayendo en manos de traficantes. Desde el puerto les dijeron que iban a ir hasta Libia, allí les conseguirían trabajo y dinero para “dar el salto al país de los blancos”. Salió de Ghana, cruzó todo el norte de África. Lo peor, dice, “cruzar el desierto del Sáhara”. Solo llegaron 6 personas vivas de las 47 que salieron. Como no tenía información, acabó en manos de los traficantes y, tras vivir y “trabajar como un negro” bajo la dictadura de Muamar el Gadafi, tardó cinco años en llegar a Europa.

En el primer intento del viaje en cayuco hasta Canarias, no sobrevivió nadie y él consiguió volver a Mauritania. Allí esperó semanas hasta que saliera otro cayuco. Cuando llegó a Canarias, “no tenía más palabras que las lágrimas”. “No me creía que había llegado vivo”, asegura.

Su familia, tras tantos años, le daba por muerto y le querían hacer la ceremonia de despedida, y no fue hasta que llegó a Barcelona no le dijo a su padre que estaba vivo. Fue en 2005, cuando aún no era fácil conectar y tardó cuatro meses en avisar a su familia que estaba vivo.

Usman califica de “cárcel, porque no hay que esconderse”, el CIE en el que estuvo encerrado durante un mes, hasta que fue llevado a Málaga, esposado. “Qué necesidad había de llevarme como un delincuente”, lamenta.

“Llegué a Barcelona con una mano delante, otra detrás y analfabeto”, cuenta y asegura que “llegó al paraíso, sin mafiosos, sin policías”. “Iba feliz, saludando a todo el mundo, pero nadie me respondía. Aprendí que en el país de los blancos no se saludan por la calle”, recuerda entre risas. "Cuando llegué a España me desmontaron todos mis prejuicios del país blancos", asegura.

Después de varios meses viviendo en la calle, él estaba en un banco y fue a hablar con ‘la Montse’, como él llama a su ‘madre’ en Barcelona y reconoce que gracias a ella y a su acogida “volvió a nacer”. “Estuve dos meses comiendo comida de la basura, durmiendo en la calle y un día tenía calefacción, una cama, y la Montse dándome un beso de buenas noches”, recuerda.

Por último, señala que entiende “que haya chavales que hagan lo mismo que yo” y lamenta que “desde toda la historia, se ha presentado a Occidente por encima de África” y recalca que eso tiene sus consecuencias. “Así pueden seguir saqueando todos los recursos naturales del continente africano y ahí está la cultura de que ellos son mejores y en África no valen nada”, zanja.