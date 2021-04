La polémica del día

El ministro José Luis Escrivá desgranó ayer en Hora 25 la propuesta sobre pensiones de jubilación que va a llevar al Pacto de Toledo. La intención general es incentivar retrasos, tanto al que quiera retrasar la jubilación como al que, previendo jubilarse anticipadamente, retrase uno o dos meses esa decisión. Para concretar, cada trabajador tendrá que echar mano después de la calculadora para sumar años cotizados y aplicarles los correspondientes coeficientes.

Hasta donde llegamos, que no todos somos Javier Ruiz, valoramos la buena voluntad de la propuesta y entendemos el mecanismo para dar respuesta a una pirámide poblacional que se invierte a velocidad de vértigo. Pero, con un sistema de pensiones que no depende de lo que cotizamos en el pasado sino de lo que cotizan otros en el presente, lo que no acabamos de entender es cómo se podrá sostener el sistema con una tasa de paro juvenil que llega al 40% y con un desempleo de larga duración concentrado entre quienes superan los 50 años, expulsados del mercado anticipadamente y con difícil reenganche. Es muy difícil sostener las pensiones si somos incapaces de crear empleo suficiente, pagado dignamente y capaz de generar cotizaciones que garanticen la pensión a quienes ya cotizaron. Ese reto sí que merecería un pacto que nunca acaba de llegar.