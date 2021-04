Los bares que cierran antes contra el virus: "¿De qué sirve ganar 5 y perder 25 si se disparan los casos?"

"Queremos demostrar que para nosotros, pese a ser un sector tan castigado por esta pandemia, prima más la seguridad que la cantidad. Y tenemos claro que así podemos contribuir a reducir el movimiento de personas, está claro que a menos movimientos menos contagios".

Con esta claridad se expresa Morgan Avilés, dueño del bar 'Latino', en Illora, un municipio de Granada con cerca de 12.000 habitantes en el que la práctica totalidad de la hostelería, una treintena de locales, ha decidido, por iniciativa propia, echar el cierre a las ocho de la tarde, pese a que la normativa vigente de la Junta de Andalucía les permite abrir hasta las 22.30h de la noche, si bien con la restricción de no poder alcohol desde las 20h.

En la decisión ha pesado mucho el aumento desbocado de contagios que ha habido en la localidad desde la pasada Semana Santa. "Hace dos ó tres semanas estábamos en una tasa de doscientos y pico casos por cada mil habitantes. Ahora tenemos ya 963, y la normativa vigente señala que a partir de los 1.000 casos hay que ir al cierre de toda la actividad no esencial. Estamos al borde del abismo por unas medidas que creo fueron demasiado laxas durante la Semana Santa", nos ha contado Avilés en La Ventana.

El municipio está perimetrado, no se puede salir ni entrar sin un motivo debidamente justicado, "y eso ha provocado que la gente se lance en masa a salir y a frecuentar bares y terrazas en el pueblo. En estos días festivos muchos lo han hecho sin respetar las medidas, sin mascarilla, sin distancia, la gente se lo ha tomado como unas vacaciones y ahora estamos viendo el resultado".

Avilés asegura que toman la decisión por solidaridad con el municipio y con sus vecinos. "Tengo muchísimos conocidos que están en la UCI, gente joven y gente mayor de nuestra localidad hospitalizada a un nivel que no habíamos visto en anteriores olas. Y si podemos hacer algo para frenarlo, pues lo haremos".

Este hostelero ha sufrido unas pérdidas irreparables de más del 70% en lo que va de pandemia. "Hemos sufrido ya tres cierres intermitentes, hasta sumar más de cinco meses totalmente clausurados desde hace un año". Como tantos otros ha tenido que solicitar un préstamo además de la moratoria del pago de la hipoteca. Pero Avilés tiene claro que esta agonía de medidas de ida y vuelta no son la solución. "¿De qué me sirve ahora ganar cinco si voy a perder veinticinco si los contagios se disparan y vuelven a clausurarnos?. Relajamos medidas otra vez pero si vuelven a clausurarnos perderemos mucho más y eso sin hablar de la salud de los vecinos y de los propios hosteleros. Pasó lo que pasó en Navidad y ahora tras la Semana Santa empezamos a temer las consecuencias de cara al verano por no haber actuado antes".

Avilés, de nacionalidad francesa, aunque afincado en nuestro país desde hace treinta años, lamenta que España no haya optado por la vía de ayudas directas al sector como ha hecho su país natal y muchos otros países europeos. "Sin duda, una línea potente y coherente de ayudas transitarias creo que habría sido mucho más efectiva, aunque hubiéramos tenido que cerrar más tiempo hasta poder controlar la pandemia sin poner en riesgo la seguridad de nadie".