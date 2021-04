Isabel Coixet, seguidora declarada de First Dates: "Me encanta cuando mienten con la edad"

'First dates' se emitió por primera vez el 17 de abril de 2016. Desde entonces más de 12.000 personas han buscado pareja en el programa, en más de 6000 citas. En todo este tiempo, los protagonistas del 60% de las citas han querido seguir conociéndose. Esta semana 'First Dates' está de aniversario, cumple cinco años y lo está celebrando con invitados y felicitaciones especiales. Ayer contaron con Ibai Llanos, comentando una de las citas, y esta semana han recibido la felicitación de la directora de cine, Isabel Coixet, que se confiesa una gran fan del programa. 'First Dates' se ha caracterizado desde sus comienzos por ser un programa donde la diversidad es uno de los ingredientes principales. El programa se ha rebelado como un potente altavoz social por el que se ha podido escuchar a personas con diversidad funcional, sexual o racial.

Isabel Coixet se ha asomado hoy a 'La Ventana' para felicitar al programa por su aniversario. La directora de cine considera que se trata de un formato adictivo con un gran valor como elemento sociológico. “Yo ya se que es un programa que engancha y lo mejor es caer en la tentación. Es un programa que lo tiene todo: la ternura, la ira, la furia, la vergüenza... " Isabel ha contado que es un programa que sigue con bastante frecuencia, en ocasiones sola y otra veces con amigos. "Tengo una amiga con la que lo veo cuando coincidimos en algún hotel. Y tengo otro amigo, que es un intelectual, que también lo ve, pero me mata si digo quien es".

Su historia con el programa es algo que viene de lejos. En una columna que escribió para un periódico hace un tiempo se declaraba "enganchada" al programa. "Sé que no es precisamente algo de lo que se pueda sentir una orgullosa, pero tampoco me avergüenza confesar que estoy enganchada a First Dates. Hay algo extrañamente reconfortante en todas esas personas de entre dieciocho a ochenta y pico que no han perdido la esperanza de encontrar pareja, ligue o incluso cariño verdadero o hasta amor."

“Lo que tiene 'First Dates' es que tiene un tiempo muy bien medido: no te llegas a aburrir". De hecho, ha confesado que le ha llegado a rondar la idea de hacer una película sobre el programa porque " bastantes historias darían para una película de sketches”. Sin embargo, ha reconocido que a pesar de ser un programa que le gusta, en algunos momentos tiene que "dosificarse" porque le termina agotando. También ha reconocido que existen ciertos temas comunes entre los participantes que no son de su agrado. “A mi lo único que me molesta es esa obsesión por la bachata, que el 25% de los que salen lo bailan, y el hecho de que algunos participantes digan que nunca han leído un libro”