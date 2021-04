Higuaín: "Fui el futbolista que mejor se entendió con Messi y Cristiano Ronaldo"

Gonzalo Higuaín se encuentra en la recta final de su trayectoria futbolística y milita actualmente en el Inter de Miami de la MLS norteamericana. El argentino ha concedido una entrevista a La Nación donde ha hablado de pasado, presente y futuro.

En dicha charla, Higuaín ha llegado a decir que es el futbolista que "mejor se entendió con Messi y Cristiano Ronaldo". Bien es cierto que es de los pocos futbolistas que han jugado con ambos, con la selección argentina con Lionel y en el Real Madrid y la Juventus con el portugués.

"Si fui el futbolista que más jugó con los dos, entonces fui el que más entendió a los dos. Entender a Cristiano y entender a Messi…, el problema no es de ellos, el problema es tuyo. Sabía qué les gustaba, qué no les gustaba, cómo se sentían más cómodos, cómo se sentían más incómodos. Entonces ellos sentían que también se podían apoyar en mí. Cuando tienen al lado a un jugador que se apoya el 100% en ellos, no se sienten desligados de todas las responsabilidades. Son dos jugadores totalmente distintos, y tuve el privilegio de disfrutar y aprender de los dos", comentó.

Además, también dejó claro su percepción acerca de su propia trayectoria. "Yo nunca me creí mejor que nadie, nunca. Pero no me creí peor que nadie, nunca tampoco. Y eso, creo, me llevó a ser el que fui. Nunca creerte superior porque ese es el peor pensamiento. Pero tampoco creerte el peor, porque eso te va a rescatar de las malas. Yo por todos los clubes que pasé y jugué puedo volver a entrar. A todos. A mí siempre me importó más que me recuerden por haber sido una buena persona que por los títulos que pude haber ganado. Podés haber ganado cinco Champions, pero si fuiste una mala persona, ese club no te va a permitir volver a entrar. Entonces, vos decis: ‘¿Qué es más importante en el fútbol, ser buena gente o ganar todo? Y los valores, para mí, valen más que los títulos", sentenció.