Daniel Brühl: ''Como mi personaje, creo que los superhéroes no deberían existir"

Hay que esperar tres episodios de Falcon y el soldado de invierno, nueva serie de Marvel para Disney Plus, para que llegue algo divertido y que rompa la monotonía de una propuesta con buenas intenciones, pero que no acaba de emocionar. Aparece Daniel Brühl y la cosa cambia. El actor alemán y catalán vuelve a interpretar al personaje con el que debutó en la franquicia de superhéroes, Zemo, pero ha introducido algunos cambios.

Para Brühl era importante tener más metraje, porque así podría trabajar más en los claroscuros de un personaje bien dibujado en los cómics originales. "El simple hecho de que sea una serie, que haya más tiempo para los personajes, para explorarlos más a fondo. Disfruté muchísimo de mi personaje en Civil War, pero el tiempo era limitado. El papel era importante, pero no demasiado grande; por eso me alegré de que me propusieran continuar en la serie", explica en una entrevista en la Cadena SER.

"He disfrutado mucho de poder reinventar al personaje, inventarme nuevas dimensiones. Estaba la posibilidad de ser gracioso y también de ser un varón. Por supuesto, eso estaba en los cómics, pero he ahondado más porque en Civil War eso no estaba. Me he puesto ese abrigo, he cambiado la forma de andar, soy más arrogante. He intentando hacer algo nuevo", añade. Y lo consigue.

Brühl convierte a Zemo en un barón, irónico, listo. Es un villano que recuerda a veces a Haníbal Lecter, más que por el canibalismo, sino más bien porque aparece en pantalla igual que lo hacía el personaje de Anthony Hopkins: en medio de una celda transparente en la que parece que hasta esperaba a sus enemigos y ahora aliados. Pero también porque se sitúa lejos del fascismo y de las políticas que este mundo de Marvel tratan de arrinconar a los refugiados o, simplemente, culpabilizarlos. En Falcon y el soldado de invierno Se habla de refugiados y, sobre todo, de racismo, con ese relevo que dejó el Capitán América en su compañero Sam, que sería el primer Capitán América negro… o no.

El actor ha interpretado a personajes con un significado político muy grande, como Salvador Puig Antich, el último condenado a muerte por Franco, en Salvador, con el que estuvo nominado al Goya. También de ese joven de Goodbye Lenin que miente a su madre que acaba de despertar del coma, para que no vea que el comunismo ha desaparecido en Berín. O el de Daniel Berg en El quinto poder, donde interpretaba a un activista informático en el equipo de Julian Assange.

El cine de Hollywood le ha ido dando cada vez más peso, primero como villano, después con papeles más asentados, como los de Rush, donde hacía del piloto alemán Niki Lauda, o en series como El alienista. Para él, trabajar en Marvel ha sido interesante, porque las películas y la serie iban más allá del entretenimiento. "Es importante que sea una serie relevante, que sea entretenida y de acción, pero Marvel le añade algo más, temas sociales y políticos que son relevantes. Para mí esto era importante y me inspiró a entrar en el proyecto".

"Es un personaje muy ambiguo, pero todo lo que hace nace de un lado muy humano y del sufrimiento, del dolor que él ha vivido perdiendo a toda su familia, a sus hijos y a su mujer. Siempre sentí mucha empatía por el personaje a pesar de los métodos radicales que usa, que no puedo defender. Siempre me caía bien de dónde venía, cómo era y su actitud o ideología. Eso de que no pude o no debe haber superhéroes me parece muy correcto. Lo defiendo. No me gustaría ser otro personaje, ser un superhéroe es muy pesado, prefiero ser el tío manipulador y divertido.

En esta pandemia, el actor se ha convertido también en director. Su película Next door inauguró la Berlinale y ahora espera a que todo esté más calmado para saber qué camino tomará. "Es muy duro este momento. Todo es muy inseguro y no sé qué va a pasar la semana que viene, el mes que viene. Todo es contradictorio y difícil. La gente está cansada y yo también siento esta frustración y cansancio. Aún así no puedo quejarme, estoy sano, mi familia también y he podido hacer mi primera película. La hemos vendido a un montón de países, también a España, se estrenará en algún momento. Pero todo es caótico a causa de la pandemia. A ver si al año que viene las cosas mejoran un poquito", concluye.