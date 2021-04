Misterios socialistas

Decíamos ayer que ningún tema de relevancia debe escapar del debate público en la campaña electoral. Hablábamos de la sanidad. Hoy decimos que tampoco debe hurtarse lo que ofrecen unos y otros a los madrileños en el capítulo de impuestos.

Sabemos, por ellos mismos, que los gobiernos de derechas en Madrid dejaron de percibir 48.000 millones de euros, se dice pronto, entre 2004 y 2020, una cantidad enorme detraída a los servicios públicos.

La reina del vermú ha prometido, además, convertir la región en un paraíso prácticamente libre de impuestos con la ayuda de Vox. De manera sorprendente, Gabilondo apuesta también por no subirlos, y, por tanto, no criticar esa injusta política fiscal. Además, empeña su palabra, que parece no coincidir con lo que propone el gobierno socialista a nivel estatal.

¿Por qué cuando el FMI, la administración Biden y grandes fortunas, como Gates, Bezos o Soros apuestan por una subida de impuestos para luchar contra la pandemia y tratar de equilibrar las enormes desigualdades de este mundo, el candidato socialista marcha en dirección contraria? Grandes misterios.