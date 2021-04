Maria Dueñas: "El personaje de Sira se me fue de las manos"

Nuestra invitada de esta mañana nació en Puertollano en 1964, pero esa es solo una versión de los hechos. En realidad, la otra es que nació décadas después, en 2009, el mismo año que llegó a la Casa Blanca por primera vez un presidente negro.

El año en el que murió el mayor icono de la música pop mundial. O el año en el que el deporte se rindió al que quizás sea el mejor equipo de fútbol de todos los tiempos: el Barça de Guardiola.

Pero en la historia de aquel 2009, también hay hueco para ella, cuando nació para todos nosotros, porque fue entonces cuando una desconocida profesora de filología inglesa publicó un libro que daría que hablar: El tiempo entre costuras. Una novela traducida a cuarenta idiomas, que acabaría vendiendo más de 25 millones de ejemplares y convirtiéndose en una exitosa serie de televisión. Han pasado 12 años desde las primeras andanzas de Sira Quiroga, aquella costurera que abandonó Madrid pocos meses antes de la llegada de la Guerra Civil y que justo hoy, después de mil circunstancias y otros libros exitosos de su autora, vuelve a vivir una nueva vida en una novela que ahora lleva directamente su nombre: Sira

María Dueñas, cuenta en Hoy por Hoy, que "la reacción empezó a ser muy positiva" con El tiempo entre costuras, y asegura que el se venda no entraba en sus parámetros. "Con que me la publicasen me daba satisfecha", señala.

En su cabeza, Sira iba a ser la protagonista, pero “pensaba que iba a tener menos vuelo como personaje” porque para María, tenían más interés algunos de los otros personajes históricos que la acompañaban. "Se me fue de las manos a medida que iba escribiendo", señala y asegura que "pensó que iba a tener un perfil más bajo".

Ahora, en el último libro, reconoce que se le ha ido "menos" de las manos y es una mujer más madura. "En el primer libro era una mujer joven e incauta. Esta Sira tiene más claras las cosas y va pisando fuerte desde el principio", indica María, quien asegura que ella continúa con el pensamiento de Sira de hace 12 años, sin verse condicionada por el éxito de la novela y de la serie.

"Probablemente la acabemos viendo en la tele", asegura Dueñas respecto a su última novela, aunque recalca que no será inmediatamente. "Participo en lo que puedo y normalmente suele ser en la revisión de guiones", explica y reconoce que tiene un trato cercano con las productoras que llevan a la pantalla sus obras.