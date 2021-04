Santiago Niño : "La economía española necesita aglomeración y que no haya distancias impuestas"

La economía española lleva acusando los estragos del coronavirus desde hace un año. Sin embargo, el coronavirus solo ha sido el último eslabón de una cadena que comenzó hace ya muchos años. Esta semana se ha conocido el nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que analiza el impacto de la crisis en España; un informe que no arrojaba datos muy esperanzadores sobre la economía del país y que instaba a España a acometer algunas reformas económicas pendientes para poder impulsar la recuperación.

Santiago Niño ha llamado la atención en 'La Ventana' sobre la falta de medidas en el informe para controlar el fraude fiscal, un aspecto que considera muy importante. "No recomiendan que España pongan los recursos necesarios para que se persiga el fraude fiscal cuando es de dominio publico que España es uno de los países europeos con el nivel más alto”. Un fraude fiscal que, según ha dicho, supone la perdida de unos recursos que podrían utilizarse "para pagar pensiones".

Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desvelado este martes las principales claves del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se define cómo se emplearán los 140.000 millones de euros que corresponden a España durante los próximos seis años. Niño-Becerra se ha mostrado crítico con las razones que motivan la implantación del plan. “Es repartir dinero bajo unas condiciones(...) No digo que se vaya a comprar a los países, pero a España le han dicho que le dan alrededor de 70 mil millones a fondo perdido, pero tiene que reformar el mercado de trabajo, el tipo de contratación, introducir reformas en el sistema de pensiones… “

“La prensa lo está vendiendo como si España tuviese ese dinero ya en el bolsillo, pero esto no es así. El plan debe pasar por unos cauces previos: se debe presentar a Bruselas, donde una comisión de expertos tiene que aprobarlo". Además, el economista ha explicado que “durante dos meses cualquier país podrá impugnar lo que se le ha concedido a otro país, por lo que podría suceder que algo aprobado por Bruselas lo descarte otro país".

Niño Becerra ha destacado también la importancia de que el proceso de vacunación se lleve a cabo con celeridad por el bien de la salud de la economía española. “En el caso de España, recordemos que un euro de cada tres del PIB de España lo genera la suma de turismo, hostelería, restauración, ocio y transporte." Con un modelo de trabajo así establecido, el economista ha confesado no entender a aquellos que dicen que la mejora de la economía no está reñida con una vacunación masiva. “Las medidas restrictivas necesarias para frenar los contagios implican caídas en el PIB, por lo que se tiene que acelerar la vacunación”. Es precisamente esta necesidad para evitar el estancamiento económico lo que, en su opinión, explica algunas de las ultimas medidas del gobierno. "Cuando el presidente afirmó que no se iba a prolongar el estado de alarma, estaba pensando en la economía."

Por último, hace unos días el fabricante chino Segway-Ninebot presentó la Apex H2;la nueva motocicleta eléctrica del futuro para viajes en carretera que funcionará con una pila de hidrogeno. Niño Becerra se ha deshecho en elogios con esta apuesta por el hidrógeno. "La gran ventaja es que en seis minutos está cargado un vehículo, pero que se fabrique o no dependerá totalmente de la demanda del mercado".